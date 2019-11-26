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Украина и газ

Украина назвала требования для сохранения транзита газа в ЕС

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«Нефть России», 02.12.19, Москва, 16:21    Россия и Украина продолжают переговоры по поставкам газа. Минэнерго Украины назвало требования для продолжения транзита из России в Евросоюз.
 
Во-первых, Киев настаивает на долгосрочном контракте – на 10 лет и сохранение объемов транзита, заявил сегодня министр энергетики Украины страны Алексей Оржель на брифинге.
 
Если контракт будет на год и с меньшим объемом, то Киев повысит в 20-30 раз для "Газпрома" тариф на транзит с учетом потерь по сравнению с действующим контрактом.
 
"Год является неприемлемым для Украины. Хотя у нас очень простое взаимодействие: если год и небольшие объемы, то, соответственно, и тариф очень высокий", - отметил Оржель.
 
Во-вторых, Киев настаивает на возобновлении прямых поставок газа из России на Украину. В этом случае цена на российский газ для Украины при прямых поставках должна бить ниже, чем на европейских рынках.
 
"Цена будет не политической, это не будет скидка. Это будет четкая цена по европейскому индикатору, - пояснил Оржель. - Или компенсация этих затрат".
 
Цена газа из России для Украины должна быть на 20-25% ниже, чем цена газа из Европы, заявил ранее исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.
 
"20-25% - это не скидка, это нормальная цена, следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита", - заявил ранее Витренко в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина о готовности снизить цену газа для Украины на 20-25% в случае отзыва всех исков против "Газпрома".
 
Украина с ноября 2015 г. не покупает российский газ напрямую, а покупает в Европе по реверсу через удлиненный маршрут.
 
В-третьих, если не будет выполнены первые два условия, то Киев не будет отзывать иски против российского "Газпрома" из международных арбитражных судов.
 
"Если мы не сможем договориться, то объективно какие-либо арбитражи не будут остановлены. Это означает определенные дальнейшие шаги по взысканиям по этим арбитражам", - отметил Оржель.
 
"Нафтогаз Украины" снизит сумму иска к "Газпрому" в 6 раз до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа через Украину в ЕС из РФ на условиях Киева, сообщил ранее исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.
 
2 ноября "Нафтогаз" сообщил о подаче нового иска, в котором требует от "Газпрома" $12 млрд - Украина требует пересмотреть тарифы с марта 2018 г. и выплатить компенсацию с процентами.
 
Контракт на транзит российского газа через Украину в Европу истекает 31 декабря текущего года. Переговоры о новом контракте не велись до 28 ноября, сообщали "Вести. Экономика".
 
28 ноября "Газпром"и "Нафтогаз" впервые с 2014 г. провели двухсторонние переговоры по транзиту газа без участия представителей ЕС.
 
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle до начала переговоров заявил, что "Газпром" прислал письмо "Нафтогазу", в котором "черным по белому написано, что 1 января в 10 часов по московскому времени у "Газпрома" не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины".
 
По оценке "Нафтогаза Украины", в случае прекращения транзита газа в Европу Киев теряет поступления в госбюджет в размере около $3 млрд, а ущерб может достичь 4% ВВП.
 
Пока "Газпром" поддерживает объем транзита в 52 млрд куб. м газа в год согласно контракта, или 114 млн куб. м в сутки. Начало поставок по "Турецкому потоку" запланировано на конец 2019 г. Газ, поставляемый по первой нитке, предназначается для турецкого рынка. Вторая нитка пройдет в направлении границы Турции с ЕС для потребителей Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562252/

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Украина назвала требования для сохранения транзита газа в ЕС

«Нефть России», 02.12.19, Москва, 16:21   Россия и Украина продолжают переговоры по поставкам газа. Минэнерго Украины назвало требования для продолжения транзита из России в Евросоюз.
 
Во-первых, Киев настаивает на долгосрочном контракте – на 10 лет и сохранение объемов транзита, заявил сегодня министр энергетики Украины страны Алексей Оржель на брифинге.
 
Если контракт будет на год и с меньшим объемом, то Киев повысит в 20-30 раз для "Газпрома" тариф на транзит с учетом потерь по сравнению с действующим контрактом.
 
"Год является неприемлемым для Украины. Хотя у нас очень простое взаимодействие: если год и небольшие объемы, то, соответственно, и тариф очень высокий", - отметил Оржель.
 
Во-вторых, Киев настаивает на возобновлении прямых поставок газа из России на Украину. В этом случае цена на российский газ для Украины при прямых поставках должна бить ниже, чем на европейских рынках.
 
"Цена будет не политической, это не будет скидка. Это будет четкая цена по европейскому индикатору, - пояснил Оржель. - Или компенсация этих затрат".
 
Цена газа из России для Украины должна быть на 20-25% ниже, чем цена газа из Европы, заявил ранее исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.
 
"20-25% - это не скидка, это нормальная цена, следствием которой может быть снижение доходов Украины от транзита", - заявил ранее Витренко в ответ на предложение президента РФ Владимира Путина о готовности снизить цену газа для Украины на 20-25% в случае отзыва всех исков против "Газпрома".
 
Украина с ноября 2015 г. не покупает российский газ напрямую, а покупает в Европе по реверсу через удлиненный маршрут.
 
В-третьих, если не будет выполнены первые два условия, то Киев не будет отзывать иски против российского "Газпрома" из международных арбитражных судов.
 
"Если мы не сможем договориться, то объективно какие-либо арбитражи не будут остановлены. Это означает определенные дальнейшие шаги по взысканиям по этим арбитражам", - отметил Оржель.
 
"Нафтогаз Украины" снизит сумму иска к "Газпрому" в 6 раз до менее $2 млрд в случае сохранения транзита газа через Украину в ЕС из РФ на условиях Киева, сообщил ранее исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.
 
2 ноября "Нафтогаз" сообщил о подаче нового иска, в котором требует от "Газпрома" $12 млрд - Украина требует пересмотреть тарифы с марта 2018 г. и выплатить компенсацию с процентами.
 
Контракт на транзит российского газа через Украину в Европу истекает 31 декабря текущего года. Переговоры о новом контракте не велись до 28 ноября, сообщали "Вести. Экономика".
 
28 ноября "Газпром"и "Нафтогаз" впервые с 2014 г. провели двухсторонние переговоры по транзиту газа без участия представителей ЕС.
 
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle до начала переговоров заявил, что "Газпром" прислал письмо "Нафтогазу", в котором "черным по белому написано, что 1 января в 10 часов по московскому времени у "Газпрома" не будет оснований на то, чтобы газ поступал в сторону Украины".
 
По оценке "Нафтогаза Украины", в случае прекращения транзита газа в Европу Киев теряет поступления в госбюджет в размере около $3 млрд, а ущерб может достичь 4% ВВП.
 
Пока "Газпром" поддерживает объем транзита в 52 млрд куб. м газа в год согласно контракта, или 114 млн куб. м в сутки. Начало поставок по "Турецкому потоку" запланировано на конец 2019 г. Газ, поставляемый по первой нитке, предназначается для турецкого рынка. Вторая нитка пройдет в направлении границы Турции с ЕС для потребителей Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.

 


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