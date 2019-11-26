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Украина и газ

В Минэнерго Украины допустили смену руководства "Нафтогаза"

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«Нефть России», 02.12.19, Москва, 16:13     Министр энергетики и Украины Алексей Оржель подтвердил планы правительства по смене руководства стратегических компаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго", и обновлению их наблюдательных советов.
 
"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании", - сказал министр на пресс-конференции в Киеве в понедельник.
 
При этом Оржель отметил, что действующие руководители при наличии желания смогут принять участие в соответствующих конкурсах.
 
Кабинет министров Украины распоряжением №1122-р от 27 ноября 2019 года уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.
 
По словам Оржеля, новый руководитель "Энергоатома" будет человеком из атомной отрасли, пользующимся авторитетом.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562251/

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В Минэнерго Украины допустили смену руководства "Нафтогаза"

«Нефть России», 02.12.19, Москва, 16:13    Министр энергетики и Украины Алексей Оржель подтвердил планы правительства по смене руководства стратегических компаний, в том числе НАК "Нафтогаз Украины" и НЭК "Укрэнерго", и обновлению их наблюдательных советов.
 
"Принято политическое решение о смене руководства и начале конкурсов на все стратегические компании", - сказал министр на пресс-конференции в Киеве в понедельник.
 
При этом Оржель отметил, что действующие руководители при наличии желания смогут принять участие в соответствующих конкурсах.
 
Кабинет министров Украины распоряжением №1122-р от 27 ноября 2019 года уволил президента НАЭК "Энергоатом" Юрия Недашковского.
 
По словам Оржеля, новый руководитель "Энергоатома" будет человеком из атомной отрасли, пользующимся авторитетом.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
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Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
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