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Газопроводы

Путин и Си Цзиньпин запустили поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири"

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«Нефть России», 02.12.19, Москва, 16:00     Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник в режиме телемоста, связавшего Сочи, Пекин и компрессорные станции в России и Китае, дали старт поставкам российского природного газа в Китай по "восточному" маршруту.
 
Договор купли-продажи российского газа по "Силе Сибири" между "Газпромом" и "Китайской национальной нефтегазовой корпорацией" (CNPC) был подписан в мае 2014 года сроком на 30 лет. Он предполагает поставку в Китай до 38 млрд. куб. м газа в год. На этот уровень поставки должны выйти в течение пяти лет, а пока, на период наращивания поставок, объемы оговорены на уровне 5 млрд куб. м на 2020, 10 млрд кубометров на 2021 и 15 млрд кубометров на 2022 год. Минимальное контрактное количество составляет 85% от этих объемов.
 
На первом этапе поставки газа по "Силе Сибири" будут осуществляться с Чаяндинского месторождения, потом к газопроводу подключат Ковыктинское месторождение. Строительство первого участка газопровода "Сила Сибири" протяженностью около 2160 км началось в сентябре 2014 года.
 
Полная протяженность "Силы Сибири" составит около 3 тыс. км. Магистраль будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Трасса газопровода проходит по Иркутской области, республике Саха (Якутия) и Амурской области.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562250/

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Путин и Си Цзиньпин запустили поставки российского газа в Китай по "Силе Сибири"

«Нефть России», 02.12.19, Москва, 16:00    Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник в режиме телемоста, связавшего Сочи, Пекин и компрессорные станции в России и Китае, дали старт поставкам российского природного газа в Китай по "восточному" маршруту.
 
Договор купли-продажи российского газа по "Силе Сибири" между "Газпромом" и "Китайской национальной нефтегазовой корпорацией" (CNPC) был подписан в мае 2014 года сроком на 30 лет. Он предполагает поставку в Китай до 38 млрд. куб. м газа в год. На этот уровень поставки должны выйти в течение пяти лет, а пока, на период наращивания поставок, объемы оговорены на уровне 5 млрд куб. м на 2020, 10 млрд кубометров на 2021 и 15 млрд кубометров на 2022 год. Минимальное контрактное количество составляет 85% от этих объемов.
 
На первом этапе поставки газа по "Силе Сибири" будут осуществляться с Чаяндинского месторождения, потом к газопроводу подключат Ковыктинское месторождение. Строительство первого участка газопровода "Сила Сибири" протяженностью около 2160 км началось в сентябре 2014 года.
 
Полная протяженность "Силы Сибири" составит около 3 тыс. км. Магистраль будет транспортировать газ Иркутского и Якутского центров газодобычи российским потребителям на Дальнем Востоке и в Китай. Трасса газопровода проходит по Иркутской области, республике Саха (Якутия) и Амурской области.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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