«Нефть России», 02.12.19, Москва, 08:21 Цены на нефть рухнули почти на 5%. Серьезное снижение котировок было в целом ожидаемо, однако большинство экспертов полагали, что нисходящий тренд начнется уже после заседания ОПЕК+.



Стоит отметить, что, несмотря на пятничный обвал, в ноябре цены на нефть показали максимальный прирост с июня.



Однако нервы у трейдеров, похоже, все же сдали. Катализатором стали заявления крупнейших участников сделки ОПЕК+.



Во-первых, стало ясно, что Россия не горит желанием еще сильнее снижать добычу, да и в целом российские нефтяные компании не хотят ограничивать себя в добыче.



Во-вторых, по информации источников Bloomberg, Саудовская Аравия не хочет более компенсировать сокращение добычи вместо тех стран, которые не выполняют свои обязательства в полном объеме.



В октябре королевство добывало 9,9 млн баррелей в сутки, а в ноябре, по данным Reuters, снизило добычу до 9,85 млн баррелей в день при квоте в 10,02 млн баррелей.



Очевидно, внутри ОПЕК+ наметился разлад, и рынок нефти может на какое-то время оказаться без поддержки. В таких условиях спекулянты с радостью погонят цены вниз, как это обычно и бывает.



Рынок нефти очень волатилен, и движение в 10 и более процентов - это вопрос двух-трех торговых сессий.



Впрочем, в течение недели еще сохраняются шансы на отскок, и котировки "черного золота" могут протестировать недавние максимумы. Все будет зависеть от внешнего фона и слухов, которыми СМИ будут насыщать информационное пространство.



Напомним, что заседание ОПЕК+ намечено на 6 декабря, то есть у трейдеров еще есть целая неделя, однако затем, скорее всего, падение цен на нефть возобновится, хотя исключать и продолжения нисходящего тренда также нельзя.



К слову, падение нефтяных цен может совпасть с падением фондовых индексов в США. Коррекция назрела, к тому же индекс S&P 500 по большому счету тянут только крупные технологические акции, их вес в индексе уже превышает 20%.



Однако для этого должен быть свой катализатор, которым может стать отсутствие значимого прогресса в переговорах США и Китая.



Итоги прошедшей недели Алексей Бобровский обсудил с экономическим обозревателем Олегом Богдановым в программе "Верным курсом" на YouTube-канале.

Некоторые эксперты уверены, что под эйфорической шумихой торговой сделки скрывается холодная реальность того, что развод уже произошел и любая торговая сделка будет означать лишь официальное подтверждение завершения отношений.



Развод Китая и США был взаимным; каждая из сторон использовала все преимущества, которые давал напряженный брак, и каждый с нетерпением ждет возможности перестать зависеть от другого.



Цепочки поставок уже нарушены, американские компании уже уходят из Китая в более дешевые и дружественные страны, и со своей стороны Китай уже совершенно ясно заявил о своих намерениях вырваться из-под контроля доллара США.

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562249/ Источник: Вести ← Конец года принесет рублю слабость? Новости net.finam.ru