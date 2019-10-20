|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Прогнозы
ОПЕК+ больше не сможет держать рынок нефти. Обвал начался?
|
Реплика: Великая миссия «Фейсбука»
Анонсы
Выставки:
Новости
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 02.12.19, Москва, 08:21 Цены на нефть рухнули почти на 5%. Серьезное снижение котировок было в целом ожидаемо, однако большинство экспертов полагали, что нисходящий тренд начнется уже после заседания ОПЕК+.
Стоит отметить, что, несмотря на пятничный обвал, в ноябре цены на нефть показали максимальный прирост с июня.
Однако нервы у трейдеров, похоже, все же сдали. Катализатором стали заявления крупнейших участников сделки ОПЕК+.
Во-первых, стало ясно, что Россия не горит желанием еще сильнее снижать добычу, да и в целом российские нефтяные компании не хотят ограничивать себя в добыче.
Во-вторых, по информации источников Bloomberg, Саудовская Аравия не хочет более компенсировать сокращение добычи вместо тех стран, которые не выполняют свои обязательства в полном объеме.
В октябре королевство добывало 9,9 млн баррелей в сутки, а в ноябре, по данным Reuters, снизило добычу до 9,85 млн баррелей в день при квоте в 10,02 млн баррелей.
Очевидно, внутри ОПЕК+ наметился разлад, и рынок нефти может на какое-то время оказаться без поддержки. В таких условиях спекулянты с радостью погонят цены вниз, как это обычно и бывает.
Рынок нефти очень волатилен, и движение в 10 и более процентов - это вопрос двух-трех торговых сессий.
Впрочем, в течение недели еще сохраняются шансы на отскок, и котировки "черного золота" могут протестировать недавние максимумы. Все будет зависеть от внешнего фона и слухов, которыми СМИ будут насыщать информационное пространство.
Напомним, что заседание ОПЕК+ намечено на 6 декабря, то есть у трейдеров еще есть целая неделя, однако затем, скорее всего, падение цен на нефть возобновится, хотя исключать и продолжения нисходящего тренда также нельзя.
К слову, падение нефтяных цен может совпасть с падением фондовых индексов в США. Коррекция назрела, к тому же индекс S&P 500 по большому счету тянут только крупные технологические акции, их вес в индексе уже превышает 20%.
Однако для этого должен быть свой катализатор, которым может стать отсутствие значимого прогресса в переговорах США и Китая.
Итоги прошедшей недели Алексей Бобровский обсудил с экономическим обозревателем Олегом Богдановым в программе "Верным курсом" на YouTube-канале.
Некоторые эксперты уверены, что под эйфорической шумихой торговой сделки скрывается холодная реальность того, что развод уже произошел и любая торговая сделка будет означать лишь официальное подтверждение завершения отношений.
Развод Китая и США был взаимным; каждая из сторон использовала все преимущества, которые давал напряженный брак, и каждый с нетерпением ждет возможности перестать зависеть от другого.
Цепочки поставок уже нарушены, американские компании уже уходят из Китая в более дешевые и дружественные страны, и со своей стороны Китай уже совершенно ясно заявил о своих намерениях вырваться из-под контроля доллара США.