«Нефть России», 02.12.19, Москва, 00:05 Российский рубль перестает держать оборону и начинает слабеть. Даже при крайне слабой активности на зарубежных площадках валюта РФ дешевеет.



Фьючерсы на американские индекс торгуются почти без изменений. В Штатах сегодня выходной день, и активности нет.



Тем не менее рубль сдает позиции, ослабевая к доллару примерно на четверть процента.



Против рубля играют также цены на нефть, которые сегодня теряют около 2%.



Инвесторы постепенно теряют интерес к облигациям федерального займа. Ралли на этом рынке, похоже, себя исчерпало, а значит, больше не будет оказывать поддержку рублю.



И хотя некоторые участники торгов переключаются на бонды компаний, интерес к рублю падает.



Что касается корпоративных бондов, уже до конца года спреды могут сузиться до 60-70 базисных пунктов с нынешних 80, пишет Bloomberg, и многие инвесторы пересмотрят свои портфели в пользу этих бумаг, прогнозируют управляющие компании.



Рубль традиционно слабеет в конце года, и в этот раз история может повториться.



Стоит добавить, что в целом в последнее время на валютном рынке, в том числе и мировом, наблюдается затишье.



JPMorgan Chase & Co., ранее в этом году верно предсказавший снижение волатильности на валютном рынке, ожидает продолжения тренда. Квантовая модель банка, которая принесла около 9% дохода с начала года, может остаться прибыльной даже при небольшом усилении колебаний, но при резком всплеске турбулентности возможны большие потери.

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