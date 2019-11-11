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Инвестиции, финансы

Конец года принесет рублю слабость?

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«Нефть России», 02.12.19, Москва, 00:05    Российский рубль перестает держать оборону и начинает слабеть. Даже при крайне слабой активности на зарубежных площадках валюта РФ дешевеет.
 
Фьючерсы на американские индекс торгуются почти без изменений. В Штатах сегодня выходной день, и активности нет.
 
Тем не менее рубль сдает позиции, ослабевая к доллару примерно на четверть процента.
 
Против рубля играют также цены на нефть, которые сегодня теряют около 2%.
 
Инвесторы постепенно теряют интерес к облигациям федерального займа. Ралли на этом рынке, похоже, себя исчерпало, а значит, больше не будет оказывать поддержку рублю.
 
И хотя некоторые участники торгов переключаются на бонды компаний, интерес к рублю падает.
 
Что касается корпоративных бондов, уже до конца года спреды могут сузиться до 60-70 базисных пунктов с нынешних 80, пишет Bloomberg, и многие инвесторы пересмотрят свои портфели в пользу этих бумаг, прогнозируют управляющие компании.
 
Рубль традиционно слабеет в конце года, и в этот раз история может повториться.
 
Стоит добавить, что в целом в последнее время на валютном рынке, в том числе и мировом, наблюдается затишье.
 
JPMorgan Chase & Co., ранее в этом году верно предсказавший снижение волатильности на валютном рынке, ожидает продолжения тренда. Квантовая модель банка, которая принесла около 9% дохода с начала года, может остаться прибыльной даже при небольшом усилении колебаний, но при резком всплеске турбулентности возможны большие потери.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562248/

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08:21 · ОПЕК+ больше не сможет держать рынок нефти. Обвал начался?
00:05 · Конец года принесет рублю слабость?
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Конец года принесет рублю слабость?

«Нефть России», 02.12.19, Москва, 00:05   Российский рубль перестает держать оборону и начинает слабеть. Даже при крайне слабой активности на зарубежных площадках валюта РФ дешевеет.
 
Фьючерсы на американские индекс торгуются почти без изменений. В Штатах сегодня выходной день, и активности нет.
 
Тем не менее рубль сдает позиции, ослабевая к доллару примерно на четверть процента.
 
Против рубля играют также цены на нефть, которые сегодня теряют около 2%.
 
Инвесторы постепенно теряют интерес к облигациям федерального займа. Ралли на этом рынке, похоже, себя исчерпало, а значит, больше не будет оказывать поддержку рублю.
 
И хотя некоторые участники торгов переключаются на бонды компаний, интерес к рублю падает.
 
Что касается корпоративных бондов, уже до конца года спреды могут сузиться до 60-70 базисных пунктов с нынешних 80, пишет Bloomberg, и многие инвесторы пересмотрят свои портфели в пользу этих бумаг, прогнозируют управляющие компании.
 
Рубль традиционно слабеет в конце года, и в этот раз история может повториться.
 
Стоит добавить, что в целом в последнее время на валютном рынке, в том числе и мировом, наблюдается затишье.
 
JPMorgan Chase & Co., ранее в этом году верно предсказавший снижение волатильности на валютном рынке, ожидает продолжения тренда. Квантовая модель банка, которая принесла около 9% дохода с начала года, может остаться прибыльной даже при небольшом усилении колебаний, но при резком всплеске турбулентности возможны большие потери.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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