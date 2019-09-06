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"Роснефть" защитит интересы акционеров при возмещении потерь от ЧП на "Дружбе"
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«Нефть России», 01.12.19, Москва, 00:12 "Роснефть", заявлявшая ранее об ущербе от инцидента с загрязнением нефтепровода "Дружба" весной этого года, сообщила, что учтет интересы акционеров при возмещении потерь от этого ЧП.
"Интересы наших акционеров будут защищены в полном объеме при любых обстоятельствах. Однако обсуждать этот вопрос в публичном пространстве, как мы уже неоднократно говорили, не считаем целесообразным", - сказал ТАСС официальный представитель компании.
В апреле в нефтепровод "Дружба", по которому экспортируется нефть из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье. После этого прокачка была временно прекращена. По версии следствия, загрязнение нефти в трубопроводе "Дружба" произошло через частный "Самаратранснефть-терминал", который принимает сырье нескольких малых производителей. В мае поставки по "Дружбе" возобновились.
В июле советом директоров "Транснефти" был рассмотрен вопрос об урегулировании последствий инцидента и было принято решение о порядке возмещения грузоотправителям имущественных потерь.
В пятницу "Транснефть" сообщила о том, что зарезервировала 23 млрд рублей на возмещение убытка из-за инцидента на "Дружбе". При этом в компании подчеркнули, что резерв "не является безусловным юридическим обязательством группы перед грузоотправителями по осуществлению выплат" и его создание "не означает признание ПАО "Транснефть" ответственности за действия третьих лиц", из-за которых в нефтепровод попала загрязненная нефть.
По мнению руководства компании, ожидаемый срок внесудебного урегулирования последствий инцидента в рамках утвержденного советом директоров порядка - не более года при условии заинтересованности грузоотправителей в реализации предложенного механизма и документального подтверждения имущественных потерь.