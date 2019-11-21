«Нефть России», 30.11.19, Москва, 08:52 Россия и Украина рассматривают возможность погашения "Газпромом" суммы долга, согласно решению Стокгольмского арбитража, газом. Об этом в пятницу заявил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.



"Мы по публичным заявлениям [российской стороны] видим определенный прогресс. Речь идет о газе на сумму $3 млрд. Это очень много газа, как мы понимаем, это годы импорта Украины", - сказал Витренко в эфире радио "Новое время".



Представитель "Нафтогаза" уточнил, что такое предложение - о погашении денежной суммы газом - поступило от украинской стороны. "Мы готовы проводить переговоры, чтобы в счет этого нам был поставлен газ", - подчеркнул он.



В ноябре 2014 года "Нафтогаз" обратился в арбитраж Стокгольма с требованием взыскать с "Газпрома" около $17 млрд за недопоставку согласованных объемов по транзиту, а также пересмотреть тарифы и условия транзита российского газа через Украину. В феврале 2018 года Стокгольмский суд вынес решение: доплатить "Нафтогазу" около $4,7 млрд в рамках дела по транзиту. Таким образом, с учетом удовлетворенных встречных требований "Газпром" оказался должен заплатить "Нафтогазу" $2,56 млрд. "Газпром" оспорил данное решение. В октябре 2019 года в Апелляционном суде округа Свеа (Швеция) состоялись слушания по апелляции "Газпрома", в результате которых она была отклонена.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562246/ Источник: "ТАСС" ← Квартальная прибыль "Газпрома" упала на 45%, но оказалась лучше прогнозов Новости net.finam.ru