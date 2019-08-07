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Квартальная прибыль "Газпрома" упала на 45%, но оказалась лучше прогнозов
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«Нефть России», 30.11.19, Москва, 00:00 В III квартале 2019 года чистая прибыль "Газпрома" по МСФО снизилась на 45% в годовом измерении и составила 211,789 млрд рублей. Опрошенные "Интерфаксом" аналитики прогнозировали, что показатель будет на уровне 194 млрд рублей.
EBITDA снизилась на 44% - до 368,922 млрд рублей, ниже прогноза (374 млрд рублей).
Квартальная выручка компании снизилась на 16%, до 1 трлн 621,588 млрд рублей (прогноз 1622 млрд рублей). Средняя цена реализации газа на экспорт в дальнее зарубежье в третьем квартале снизилась до $169,8 за тысячу кубометров (совпадает с оценкой большинства аналитиков в $170) с $207,5 за второй квартал 2019 года.
Прибыль по курсовым разницам (в том числе на эту величину будет необходимо очищать базу расчета дивидендов) составила 12,329 млрд рублей (средний прогноз - 14 млрд рублей).
Свободный денежный поток (FCF) в III квартале (второй квартал подряд) предсказуемо ушел ниже. В течение последних двух лет для калькуляции FCF "Газпрома" применяется поправка на величину изменения денежных средств на краткосрочных депозитах.
С учетом этого FCF за III квартал 2019 года составил минус 165,999 млрд рублей (при среднем прогнозе аналитиков пула "Интерфакса" в 145 млрд рублей). За II квартал 2019 года FCF был также отрицательным - минус 54,739 млрд рублей.