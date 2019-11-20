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Украина и газ

"Нафтогаз" попросил арестовать активы "Газпрома" в Латвии

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«Нефть России», 29.11.19, Москва, 15:24     "Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом". Об этом говорится в отчете российской компании.
 
"Заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года. "Газпром" изучает возможности по защите своих интересов", — говорится в сообщении.
 
"Газпром" и "Нафтогаз" судились в Стокгольмском арбитраже по контрактам на поставку и транзит газа. По спору о поставках суд вынес решение в декабре 2017 года, обязав украинскую компанию выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов.
 
Второе решение, по иску о контракте на транзит, суд принял в феврале 2018-го, и оно оказалось в пользу "Нафтогаза", которому присудили 4,673 миллиарда долларов. Так как арбитры произвели зачет встречных требований, получилось, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда.
 
"Газпром" оспорил это решение в апелляционном суде округа Свеа в Швеции. На этой неделе суд отклонил апелляцию российской компании по иску о контрактах на поставку газа. Решения по двум другим спорам с "Нафтогазом" ожидаются в следующем году.
Тем не менее украинская компания пытается принудительно взыскать с "Газпрома" 2,56 миллиарда долларов. Такие попытки предпринимаются в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге.
 
Так, в мае 2018 года окружной суд Амстердама по требованию "Нафтогаза" наложил арест на принадлежащие "Газпрому" акции Blue Stream Pipeline Company B. V. (оператора газопровода "Голубой поток") и на погашение долгов перед "Газпромом", а в октябре этого года — на все акции South Stream Transport B. V., которая строит морскую часть газопровода "Турецкий поток".
 
В Латвии российскому холдингу принадлежат 34 процента в предприятии транспортировки и хранения природного газа Conexus Baltic Grid и столько же — в компании газоснабжения Latvijas Gaze.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562244/

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15:24 · "Нафтогаз" попросил арестовать активы "Газпрома" в Латвии
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"Нафтогаз" попросил арестовать активы "Газпрома" в Латвии

«Нефть России», 29.11.19, Москва, 15:24    "Нафтогаз Украины" подал в суд Видземского предместья Риги ходатайство об исполнении решения Стокгольмского арбитража по транзитному спору с "Газпромом". Об этом говорится в отчете российской компании.
 
"Заседание суда по этому ходатайству запланировано на конец апреля 2020 года. "Газпром" изучает возможности по защите своих интересов", — говорится в сообщении.
 
"Газпром" и "Нафтогаз" судились в Стокгольмском арбитраже по контрактам на поставку и транзит газа. По спору о поставках суд вынес решение в декабре 2017 года, обязав украинскую компанию выплатить российскому концерну более двух миллиардов долларов.
 
Второе решение, по иску о контракте на транзит, суд принял в феврале 2018-го, и оно оказалось в пользу "Нафтогаза", которому присудили 4,673 миллиарда долларов. Так как арбитры произвели зачет встречных требований, получилось, что "Газпром" должен выплатить украинской компании 2,56 миллиарда.
 
"Газпром" оспорил это решение в апелляционном суде округа Свеа в Швеции. На этой неделе суд отклонил апелляцию российской компании по иску о контрактах на поставку газа. Решения по двум другим спорам с "Нафтогазом" ожидаются в следующем году.
Тем не менее украинская компания пытается принудительно взыскать с "Газпрома" 2,56 миллиарда долларов. Такие попытки предпринимаются в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге.
 
Так, в мае 2018 года окружной суд Амстердама по требованию "Нафтогаза" наложил арест на принадлежащие "Газпрому" акции Blue Stream Pipeline Company B. V. (оператора газопровода "Голубой поток") и на погашение долгов перед "Газпромом", а в октябре этого года — на все акции South Stream Transport B. V., которая строит морскую часть газопровода "Турецкий поток".
 
В Латвии российскому холдингу принадлежат 34 процента в предприятии транспортировки и хранения природного газа Conexus Baltic Grid и столько же — в компании газоснабжения Latvijas Gaze.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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