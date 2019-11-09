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Инвестиции, финансы

"Известия": российские миллиардеры готовы инвестировать в экономику 70 трлн рублей

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«Нефть России», 29.11.19, Москва, 10:38    Владельцы крупнейших российских компаний и миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать в экономику РФ 70 трлн рублей в случае появления механизма стабилизации условий видения бизнеса, предусмотренного законопроектом "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности" (СЗПК), который был внесен в Госдуму в начале ноября. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на выступление замминистра финансов Андрея Иванова в Совете Федерации.
 
"Мы начали активно работать с бизнесом - спросили перспективно, если такой инструмент (механизм стабилизации условий видения бизнеса - прим. ТАСС) появится, сколько вы готовы дать. В ручном режиме спрашивали. Получили проектов на 70 трлн рублей. То есть запрос (на регулирование - "Известия") велик", - приводит газета слова Иванова.
 
Он отметил, что до 2024 года Минфин планирует привлечь 30 трлн инвестиций.
 
Цель законопроекта - гарантировать для инвесторов неизменность условий ведения бизнеса, особенно фискальных. В нем предусмотрено два режима: общий и проектный. Общий режим защищает инвестора на три года от любых норм, которые мешают инвестированию. Проектный режим гарантирует неизменность ставок налогов на прибыль, на имущество, транспортного и земельного налогов на срок от шести до 20 лет; неизменность условий техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки также минимум на три года.
 
Для получения таких условий инвестор должен заключить соглашение с государством о вложении не менее 250 млн рублей в проект в социальной сфере (образование, здравоохранение и т.д.); 1,5 млрд рублей в проект в цифровой экономике, обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве; 5 млрд рублей - в проекты прочих областей. Инвестор обязуется довести проект до конца, а государство - компенсировать ему ущерб, если условия договора будут нарушены.
 
Со стороны правительства соглашения будут заключаться специальной структурой. Если инвестор готов заключить договор, федеральное или региональное правительство не вправе ему отказать. В будущем предусматривается возможность введения автоматического заключения договоров путем создания специальных реестров инвестпроектов, включение в которые будет подразумевать подписание соглашения.
 
Реакция на проект
В Госдуме и Совфеде одобрили идею создания фиксированных условий ведения бизнеса, однако раскритиковали сам законопроект. Комитеты Госдумы по бюджету и налогам, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, по финансовым рынкам отметили ущемление прав регионов в проекте. По их мнению, роль регионов в новых механизмах и процедурах инвестирования в рамках договоров невелика, потому что они устанавливаются подзаконными актами правительства. В комитете по финансовым рынкам уверены, что от новых налоговых ограничений пострадают местные бюджеты.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562243/

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"Известия": российские миллиардеры готовы инвестировать в экономику 70 трлн рублей

«Нефть России», 29.11.19, Москва, 10:38   Владельцы крупнейших российских компаний и миллиардеры из российского списка Forbes готовы инвестировать в экономику РФ 70 трлн рублей в случае появления механизма стабилизации условий видения бизнеса, предусмотренного законопроектом "О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности" (СЗПК), который был внесен в Госдуму в начале ноября. Об этом в пятницу сообщают "Известия" со ссылкой на выступление замминистра финансов Андрея Иванова в Совете Федерации.
 
"Мы начали активно работать с бизнесом - спросили перспективно, если такой инструмент (механизм стабилизации условий видения бизнеса - прим. ТАСС) появится, сколько вы готовы дать. В ручном режиме спрашивали. Получили проектов на 70 трлн рублей. То есть запрос (на регулирование - "Известия") велик", - приводит газета слова Иванова.
 
Он отметил, что до 2024 года Минфин планирует привлечь 30 трлн инвестиций.
 
Цель законопроекта - гарантировать для инвесторов неизменность условий ведения бизнеса, особенно фискальных. В нем предусмотрено два режима: общий и проектный. Общий режим защищает инвестора на три года от любых норм, которые мешают инвестированию. Проектный режим гарантирует неизменность ставок налогов на прибыль, на имущество, транспортного и земельного налогов на срок от шести до 20 лет; неизменность условий техрегулирования, лицензирования, землепользования и застройки также минимум на три года.
 
Для получения таких условий инвестор должен заключить соглашение с государством о вложении не менее 250 млн рублей в проект в социальной сфере (образование, здравоохранение и т.д.); 1,5 млрд рублей в проект в цифровой экономике, обрабатывающей промышленности и сельском хозяйстве; 5 млрд рублей - в проекты прочих областей. Инвестор обязуется довести проект до конца, а государство - компенсировать ему ущерб, если условия договора будут нарушены.
 
Со стороны правительства соглашения будут заключаться специальной структурой. Если инвестор готов заключить договор, федеральное или региональное правительство не вправе ему отказать. В будущем предусматривается возможность введения автоматического заключения договоров путем создания специальных реестров инвестпроектов, включение в которые будет подразумевать подписание соглашения.
 
Реакция на проект
В Госдуме и Совфеде одобрили идею создания фиксированных условий ведения бизнеса, однако раскритиковали сам законопроект. Комитеты Госдумы по бюджету и налогам, по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, по финансовым рынкам отметили ущемление прав регионов в проекте. По их мнению, роль регионов в новых механизмах и процедурах инвестирования в рамках договоров невелика, потому что они устанавливаются подзаконными актами правительства. В комитете по финансовым рынкам уверены, что от новых налоговых ограничений пострадают местные бюджеты.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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