Здравствуйте, !
Сегодня 29 ноября 2019 года, пятница , 11:35:30 мск
Нефть, Brent: $63.25 -0,91
Валюта:    64.1 +0,13    70.57 +0,13
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1278,11 Мб информации:

  • 540376 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Санкции

В Бундестаге считают, что США преследуют собственные цели, критикуя "Северный поток - 2"

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 29.11.19, Москва, 10:27    США хотят любыми способами поставлять свой газ на европейский рынок, только поэтому грозят санкциями за участие в "Северном потоке - 2". Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
 
"Эта критика - часть попыток США всеми средствами поставлять на европейский рынок газ, добытый методом фрекинга, - сказал депутат от Левой партии. - Они оказывают давление на Европейский союз и на все европейские страны для того, чтобы на континенте покупали как можно больше газа из Америки и при этом еще строили терминалы по приему сжиженного газа. При этом США волнуют свои интересы, а не интересы Германии или Европы. Они хотят обеспечить рынки сбыта и используют недобросовестные методы".
 
По его мнению, возможные санкции США против участников "Северного потока - 2" не могут соответствовать международному праву. "Они являются экстерриториальными - применяются за пределами территории США и нацелены на предприятия, которые не являются американскими. Германия и Европейский союз имеют право осуществлять такую энергетическую политику, какую они считают правильной. Для этого нам не нужны консультации и принуждения со стороны США", - сказал глава комитета.
 
Эрнст напомнил, что в Европе сокращаются объемы добычи газа, именно поэтому без ресурсов из РФ не обойтись. Точку зрения, что ФРГ будет зависеть от России после завершения строительства "Северного потока - 2", он не разделяет.
 
"Считаю это бессмыслицей. Зависимость обоюдная - нам нужен газ, а Россия этот газ хочет продавать. Уже на протяжении 40 лет это хорошо работает. Из обоюдной зависимости может получаться плодотворное сотрудничество. Оно имеет ценность и позволяет сохранять понимание, в том числе в сложные времена", - добавил политик.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562242/

В Бундестаге рассказали, что должна делать Украина, чтобы сохранить роль транзитера газа"Известия": российские миллиардеры готовы инвестировать в экономику 70 трлн рублей
Просмотров: 67
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Великая миссия «Фейсбука»
Выставки:
Новости
Ноябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

 
10:38 · "Известия": российские миллиардеры готовы инвестировать в экономику 70 трлн рублей
10:27 · В Бундестаге считают, что США преследуют собственные цели, критикуя "Северный поток - 2"
10:10 · В Бундестаге рассказали, что должна делать Украина, чтобы сохранить роль транзитера газа
08:32 · Золото по $4 тысячи: кто делает ставку на крах долларовой системы?
00:00 · В "Нафтогазе" заявили, что Германия помогает "удушению Украины"
28.11.19 · Срок апелляции на разрешение Дании по "Северному потоку - 2" истек
28.11.19 · Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа
28.11.19 · Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
28.11.19 · В "Нафтогазе" заявили, что "не закроют газовый вентиль"
28.11.19 · "Лукойл" претендует на долю в проекте на шельфе Экваториальной Гвинеи в 80%
28.11.19 · "Росгеология" в январе начнет оценку газовых ресурсов Экваториальной Гвинеи
28.11.19 · Премьер Украины отверг ведение отдельных переговоров с Россией о закупках газа
28.11.19 · Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества
28.11.19 · Нобелевский лауреат Стиглиц назвал торговые войны, неравенство и изменение климата вызовами для мировой экономики
28.11.19 · 5 признаков того, что мировая экономика стремительно несется к рецессии

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

В Бундестаге считают, что США преследуют собственные цели, критикуя "Северный поток - 2"

«Нефть России», 29.11.19, Москва, 10:27   США хотят любыми способами поставлять свой газ на европейский рынок, только поэтому грозят санкциями за участие в "Северном потоке - 2". Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.
 
"Эта критика - часть попыток США всеми средствами поставлять на европейский рынок газ, добытый методом фрекинга, - сказал депутат от Левой партии. - Они оказывают давление на Европейский союз и на все европейские страны для того, чтобы на континенте покупали как можно больше газа из Америки и при этом еще строили терминалы по приему сжиженного газа. При этом США волнуют свои интересы, а не интересы Германии или Европы. Они хотят обеспечить рынки сбыта и используют недобросовестные методы".
 
По его мнению, возможные санкции США против участников "Северного потока - 2" не могут соответствовать международному праву. "Они являются экстерриториальными - применяются за пределами территории США и нацелены на предприятия, которые не являются американскими. Германия и Европейский союз имеют право осуществлять такую энергетическую политику, какую они считают правильной. Для этого нам не нужны консультации и принуждения со стороны США", - сказал глава комитета.
 
Эрнст напомнил, что в Европе сокращаются объемы добычи газа, именно поэтому без ресурсов из РФ не обойтись. Точку зрения, что ФРГ будет зависеть от России после завершения строительства "Северного потока - 2", он не разделяет.
 
"Считаю это бессмыслицей. Зависимость обоюдная - нам нужен газ, а Россия этот газ хочет продавать. Уже на протяжении 40 лет это хорошо работает. Из обоюдной зависимости может получаться плодотворное сотрудничество. Оно имеет ценность и позволяет сохранять понимание, в том числе в сложные времена", - добавил политик.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Сентябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
 Октябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 Ноябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 