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Новости oilru.com


 
Украина и газ

В Бундестаге рассказали, что должна делать Украина, чтобы сохранить роль транзитера газа

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«Нефть России», 29.11.19, Москва, 10:10     ФРГ выступает за то, чтобы Украина сохранила роль транзитера российского газа, но для этого Киев должен вовремя платить, а также модернизировать газотранспортную инфраструктуру. Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По его словам, к Украине в этом контексте "достаточно требований". "Страна должна адаптировать свою энергетическую инфраструктуру к правилам внутреннего рынка ЕС. Прежде всего, это означает реформу компании "Нафтогаз" и модернизацию транзитных мощностей", - сказал депутат.
 
"Федеральное правительство исходит из того, что транзит газа является важным инструментом для сотрудничества Украины и России, а также для того, чтобы республика сохраняла уверенность в обеспечении газом со стороны России. Однако за этот газ Украина должна своевременно и гарантированно платить", - добавил представитель Левой партии.
 
"Считаю неприемлемым сохранять транзит через Украину только лишь для того, чтобы страна продолжала получать плату за это. Если ЕС хочет дать Украине денег, то пусть делает это на основании решений собственных институтов и из собственного бюджета", - сказал глава энергетического комитета парламента ФРГ.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562241/

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В Бундестаге рассказали, что должна делать Украина, чтобы сохранить роль транзитера газа

«Нефть России», 29.11.19, Москва, 10:10    ФРГ выступает за то, чтобы Украина сохранила роль транзитера российского газа, но для этого Киев должен вовремя платить, а также модернизировать газотранспортную инфраструктуру. Об этом заявил в интервью корреспонденту ТАСС глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст.

По его словам, к Украине в этом контексте "достаточно требований". "Страна должна адаптировать свою энергетическую инфраструктуру к правилам внутреннего рынка ЕС. Прежде всего, это означает реформу компании "Нафтогаз" и модернизацию транзитных мощностей", - сказал депутат.
 
"Федеральное правительство исходит из того, что транзит газа является важным инструментом для сотрудничества Украины и России, а также для того, чтобы республика сохраняла уверенность в обеспечении газом со стороны России. Однако за этот газ Украина должна своевременно и гарантированно платить", - добавил представитель Левой партии.
 
"Считаю неприемлемым сохранять транзит через Украину только лишь для того, чтобы страна продолжала получать плату за это. Если ЕС хочет дать Украине денег, то пусть делает это на основании решений собственных институтов и из собственного бюджета", - сказал глава энергетического комитета парламента ФРГ.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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