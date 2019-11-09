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Инвестиции, финансы

Золото по $4 тысячи: кто делает ставку на крах долларовой системы?

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«Нефть России», 29.11.19, Москва, 08:32    Временное затишье на рынке золота может смениться настоящим ралли, при котором стоимость "желтого металла" взлетит до новых рекордных максимумов, а цена втрое превысит текущую. Ставки на такой сценарий уже сделаны.
 
Некоторые участники рынка золотых опционов ожидают почти трехкратного удорожания драгметалла через полтора года.
 
В среду в Нью-Йорке были проданы 5 тыс. лотов, которые дают владельцу право купить золото в июне 2021 г. по цене $4 тыс. за унцию, пишет Bloomberg.
 
Текущий рекорд стоимости золота составляет $1923,70 - он был установлен в 2011 г., когда ФРС выкупила облигации более чем на $2 трлн в целях поддержки экономики.
 
Внимание к золоту сейчас особенное. Все чаще можно услышать о желании тех или иных стран избавиться от долларовой зависимости, поэтому центробанки активно скупают драгоценный металл, особенно это касается ЦБ развивающихся стран.
 
Россия и Китай выступают лидерами в этом процессе, также наращивает золотые запасы Турция и даже страны Восточной Европы.
 
На этом фоне летом мы стали свидетелями ралли на рынке золота, котировки взлетели до многолетних максимумов. Сейчас спрос несколько снизился, и на рынке наблюдается коррекция, однако очередная фаза роста может начаться совсем скоро, считают многие аналитики.
 
И хотя цена золота в этом году выросла на 14%, стоимость унции по-прежнему находится на 24% ниже рекордного максимума.
 
Те, кто покупал опционы колл, очевидно, делают ставку на стремительный рост. Если ставка сработает, это будет новый мир, в котором золото стоит дороже $4 тыс., то есть примерно втрое дороже, чем сейчас.
 
Возможно, при таком сценарии доллар уже не будет главной мировой валютой. Если кто-то делает смелую ставку на крах долларовой системы, значит, вероятность такого развития событий есть.
 
Стоит также отметить, на рынке золота долгое время считалось, что западные центробанки против золота, но за последние несколько лет ситуация явно изменилась.
 
Вместо того чтобы отговаривать людей покупать золото или убеждать их в том, что золото — неактуальный актив, многие центробанки достаточно честны в отношении истинных свойств этого металла. Они заявляют, что золото — основное средство сохранения стоимости, что оно сохраняет свою покупательную способность на протяжении долгого времени и является глобальным средством платежа. Такие заявления и ряд действий показывают, что все больше центробанков готовятся к плану B.
 
Бундесбанк (немецкий центробанк) в прошлом году опубликовал труд "Золото Германии". Во введении, написанном президентом Бундесбанка Йенсом Вайдманом, отмечается: "Спросите любого в Германии, с чем он ассоциирует золото.
 
Скорее всего, вы услышите, что это синоним непреходящей ценности и экономического процветания".
 
Золотые резервы в Бундесбанке составляют очень большую долю резервных активов Германии и являются основным якорем, лежащим в основе доверия к балансу Бундесбанка.
 
Кейсианцам показалось бы, что эти комментарии звучат так, будто Бундесбанк - "золотой жук". Однако его замечания обусловлены просто здравым смыслом.
 
Золото имеет непреходящую ценность. Во всем мире оно связано с экономическим процветанием. Каждая резервная валюта в мире сегодня поддерживается огромными запасами золота. Золото — основа стабильности международной валютной системы.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562240/

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Золото по $4 тысячи: кто делает ставку на крах долларовой системы?

«Нефть России», 29.11.19, Москва, 08:32   Временное затишье на рынке золота может смениться настоящим ралли, при котором стоимость "желтого металла" взлетит до новых рекордных максимумов, а цена втрое превысит текущую. Ставки на такой сценарий уже сделаны.
 
Некоторые участники рынка золотых опционов ожидают почти трехкратного удорожания драгметалла через полтора года.
 
В среду в Нью-Йорке были проданы 5 тыс. лотов, которые дают владельцу право купить золото в июне 2021 г. по цене $4 тыс. за унцию, пишет Bloomberg.
 
Текущий рекорд стоимости золота составляет $1923,70 - он был установлен в 2011 г., когда ФРС выкупила облигации более чем на $2 трлн в целях поддержки экономики.
 
Внимание к золоту сейчас особенное. Все чаще можно услышать о желании тех или иных стран избавиться от долларовой зависимости, поэтому центробанки активно скупают драгоценный металл, особенно это касается ЦБ развивающихся стран.
 
Россия и Китай выступают лидерами в этом процессе, также наращивает золотые запасы Турция и даже страны Восточной Европы.
 
На этом фоне летом мы стали свидетелями ралли на рынке золота, котировки взлетели до многолетних максимумов. Сейчас спрос несколько снизился, и на рынке наблюдается коррекция, однако очередная фаза роста может начаться совсем скоро, считают многие аналитики.
 
И хотя цена золота в этом году выросла на 14%, стоимость унции по-прежнему находится на 24% ниже рекордного максимума.
 
Те, кто покупал опционы колл, очевидно, делают ставку на стремительный рост. Если ставка сработает, это будет новый мир, в котором золото стоит дороже $4 тыс., то есть примерно втрое дороже, чем сейчас.
 
Возможно, при таком сценарии доллар уже не будет главной мировой валютой. Если кто-то делает смелую ставку на крах долларовой системы, значит, вероятность такого развития событий есть.
 
Стоит также отметить, на рынке золота долгое время считалось, что западные центробанки против золота, но за последние несколько лет ситуация явно изменилась.
 
Вместо того чтобы отговаривать людей покупать золото или убеждать их в том, что золото — неактуальный актив, многие центробанки достаточно честны в отношении истинных свойств этого металла. Они заявляют, что золото — основное средство сохранения стоимости, что оно сохраняет свою покупательную способность на протяжении долгого времени и является глобальным средством платежа. Такие заявления и ряд действий показывают, что все больше центробанков готовятся к плану B.
 
Бундесбанк (немецкий центробанк) в прошлом году опубликовал труд "Золото Германии". Во введении, написанном президентом Бундесбанка Йенсом Вайдманом, отмечается: "Спросите любого в Германии, с чем он ассоциирует золото.
 
Скорее всего, вы услышите, что это синоним непреходящей ценности и экономического процветания".
 
Золотые резервы в Бундесбанке составляют очень большую долю резервных активов Германии и являются основным якорем, лежащим в основе доверия к балансу Бундесбанка.
 
Кейсианцам показалось бы, что эти комментарии звучат так, будто Бундесбанк - "золотой жук". Однако его замечания обусловлены просто здравым смыслом.
 
Золото имеет непреходящую ценность. Во всем мире оно связано с экономическим процветанием. Каждая резервная валюта в мире сегодня поддерживается огромными запасами золота. Золото — основа стабильности международной валютной системы.

 


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