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Украина и газ
В "Нафтогазе" заявили, что Германия помогает "удушению Украины"
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«Нефть России», 29.11.19, Москва, 00:00 Германия помогает "удушению Украины", заявил исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью Deutsche Welle.
"С запуском "Северного потока-2" можно ожидать, что транзита через территорию Украины не будет. И Германия должна понимать, что она таким образом способствует экономическому удушению Украины", - заявил Витренко.
"Доходы от транзита являются очень существенными для украинской экономики, а весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад. А такие радикальные изменения - теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере - это угроза стабильности поставок в регионе. И Германия как один из лидеров Европейского союза должна это осознавать", - предупредил глава "Нафтогаза".
Украина потребует от "Газпрома" компенсацию в случае полного прекращения транзита через украинскую территорию.
"В рамках нового арбитража, который начал "Газпром", мы недавно вынуждены были предъявить встречные иски, - сообщил Витренко. - Они включают компенсацию за пересмотр тарифа, который основан на том, что если не будет транзита с 2020 г., нам придется рассчитывать так называемую ускоренную амортизацию. И признавать затраты на обесценивание украинской ГТС, а эти затраты будут включаться в соответствующий тариф. И поэтому при пересмотре тарифа "Газпром" должен будет заплатить нам в общей сложности $11,8 млрд компенсации в рамках этих исковых требований".
"Мы просто следуем контракту и европейским правилам, которые есть в контракте. Важно понимать, что европейские правила справедливы, они формировались в течение десятилетий, эти правила принимает российская сторона, поэтому нет никаких оснований считать, что европейские правила дискриминационны или несправедливы по отношению к России", - отметил Витренко.
Доля российского газа вырастет в ЕС с текущих 36% до 41% к 2035 г., по оценке Cheniere Energy, сообщали ранее "Вести. Экономика".
Надежные поставки такого объема российского газа в ЕС обеспечат новые трубопроводы – "Северный поток-2" и "Турецкий поток".
"Газпром" намерен начать поставки газа по "Северному потоку-2" с 1 января 2020 г.
Газопровод "Северный поток-2" из двух ниток пройдет по дну Балтийского моря от побережья России до побережья Германии. Пропускная способность двух ниток составит 55 млрд куб. м газа в год, минимальный срок эксплуатации - 50 лет.
Новый трубопровод планируется построить рядом с действующим "Северным потоком-1" такой же мощности.
Начало поставок по "Турецкому потоку" запланировано на конец 2019 г. Газ, поставляемый по первой нитке, предназначается для турецкого рынка. Вторая нитка пройдет в направлении границы Турции с ЕС для потребителей Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки составит 15,75 млрд куб. м газа в год.
Объем мощности "Северного потока-2" - 55 млрд куб. м, второй нитки "Турецкого потока", предназначенной для Европы, - 15,75 млрд куб. м газа в год.
"Газпром" через Украину пока поддерживает транзит в ЕС в объеме 52 млрд куб. м газа в год согласно контракта, или 114 млн куб. м в сутки
По словам коммерческого директора "Нафтогаза Украины" Юрия Витренко, после прекращения транзита Украина потеряет примерно 4% ВВП.