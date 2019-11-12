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Газопроводы
Срок апелляции на разрешение Дании по "Северному потоку - 2" истек
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«Нефть России», 28.11.19, Москва, 11:26 Срок апелляции на разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) по маршруту прокладки газопровода "Северный поток - 2" к юго-востоку от острова Борнхольм истек в 17:00 мск. Запрос ТАСС о наличии в Датском Апелляционном совете по вопросам энергетики апелляции на решение агентства остался без ответа.
"Апелляционный совет по вопросам энергетики, как правило, принимает обращения в последние дни отведенного для апелляций срока, - отметила представитель пресс-службы ведомства Эллен Эвиг Ёргенсен. - Сегодня, 27 ноября в 3 часа дня (17:00 мск) срок подачи заявлений по этому делу истекает".
Она пояснила, что жалоба обычно не приостанавливает решения по делу. "В целом, апелляция не имеет приостанавливающего действия", - продолжила Эллен Эвиг Ёргенсен. Представитель ведомства также добавила, что в среднем апелляционный совет принимает решение в течение 17 месяцев - это средний показатель на октябрь 2019 года.
Намерение направить в суд жалобу по поводу разрешения по экологическим мотивам было высказано 22 ноября на Украине.
ДЭА 30 октября предоставило компании Nord Stream 2 разрешение на прокладку газопровода "Северный поток - 2" по маршруту к юго-востоку от острова Борнхольм. Сама компания заявила, что подготовительные работы и прокладку газопровода начнет в Дании в ближайшие недели. На сегодняшний день "Северный поток - 2" построен более чем на 80%.