«Нефть России», 28.11.19, Москва, 11:20 Украина настаивает на том, что новый контракт на транзит газа из России в Европу должен быть заключен по европейским правилам и на длительный срок, остальное является предметом переговоров, заявил украинский премьер Алексей Гончарук.



Ранее министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил о неприемлемости для Киева предложения "Газпрома" "Нафтогазу" продлить контракт на транзит газа либо заключить новый на один год со взаимным отказом от претензий.



По словам Гончарука, у Украины два условия. Первое — это европейские правила, второе — это вопрос долгосрочного транзита, так как это "вопрос безопасности". "Все остальное — это вопрос переговоров между коммерческими субъектами, компаниями", — добавил премьер.



Все должно быть взаимовыгодно



Депутат Госдумы Игорь Ананских посоветовал Украине найти совместно с Москвой решение по транзиту.



Он напомнил, что "Газпром" уже объявил для Украины льготные условия, и решение Киева — согласиться или нет... "Надо искать взаимоинтересные условия", — цитирует его RT.



Также депутат поддержал позицию Гончарука, заявившего о необходимости рассматривать транзит газа на коммерческих условиях.



"Об этом "Газпром" говорит уже много лет: нужно работать на коммерческих условиях, и тогда все получится. Все должно быть взаимовыгодно", — пояснил Ананских.



Вентиль не перекроют



Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что Киев не перекроет вентиль, даже если с Москвой не удастся подписать новый договор о транзите газа.

"Украина никогда не перекрывала вентиль. Это важно понять. У нас нет такой традиции — выходить на телеэкраны и говорить: "Мы перекрываем вентиль", — сказал он.

Витренко призвал не переживать. По его словам, даже в такой ситуации "газ будет терпеливо ждать своего хозяина".



По его словам, мощность ПХГ на Украине составляет от 25 до 30 миллиардов кубометров.



Ситуация с транзитом



Трехсторонние консультации России, Украины и Еврокомиссии о судьбе транзита газа после завершения 2019 года проходят с середины прошлого года. Последняя встреча на министерском уровне прошла в конце октября, после чего были переговоры на техническом уровне. Каких-либо конкретных решений принято не было.



18 ноября "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное предложение продлить транзитный контракт или заключить новый сроком на год с учетом прогнозного спроса в ЕС. При этом обязательным условием российская сторона назвала взаимный отказ сторон от претензий в судах и антимонопольных органах.



Также "Газпром" ждет позицию Киева по поводу готовности напрямую закупать российский газ с 2020 года.



НАК "Нафтогаз Украины" отправил "Газпрому" ответ на его предложение, предложив продолжить переговоры в трехстороннем формате с участием ЕК.

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