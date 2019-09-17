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Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
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«Нефть России», 28.11.19, Москва, 11:12 Прибыль предприятий столицы выросла благодаря увеличению товарооборота в ряде отраслей и укреплению рубля, сообщил руководитель столичного департамента экономической политики и развития Денис Тихонов.
"Рост прибыли московских предприятий стал результатом увеличения товарооборота в ряде отраслей, прежде всего в ИТ, консалтинге, рекламе и производстве программных продуктов, а также укрепления рубля и переоценки валютных ценных бумаг", - приводятся слова Тихонова на сайте мэра Москвы.
Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за девять месяцев 2019 года столичные компании заплатили налог на прибыль в размере 1,11 триллиона рублей, что на 22% больше, чем за этот же период 2018 года.
Из этой суммы в бюджет Москвы поступило 668,4 миллиарда рублей, а в федеральный - 422,3 миллиарда рублей. Больше всего денег поступило от компаний финансово-страховой отрасли - 24%, торговой отрасли - 20% и нефтегазовой отрасли - 15%.