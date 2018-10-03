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ЛУКОЙЛ

"Лукойл" претендует на долю в проекте на шельфе Экваториальной Гвинеи в 80%

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«Нефть России», 28.11.19, Москва, 10:54     "Лукойл" обсуждает с государственной компанией из Экваториальной Гвинеи GEPetrol вхождение в проект разведки и разработки запасов углеводородов на блоке EG-27 на шельфе с долей в 80% (20% - у GEPetrol). Один из вариантов реализации проекта подразумевает строительство СПГ-завода на плавучей платформе мощностью 2,2 млн т, сообщил журналистам министр углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обианг Лима в кулуарах семинара Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).
 
"Вероятно, мощность этого плавучего СПГ-завода будет такая же, как мы обсуждали с Ophir (компания, которая ранее вышла из проекта - прим. ТАСС) - около 2,2 миллиона т в год. Их доля ("Лукойла" во всем проекте на блоке - прим. ТАСС) будет 80%, у национальной компании - 20%", - сказал он.
 
"Только "Лукойл" и наша национальная компания (войдут в этот проект - прим. ТАСС). У "Лукойла" есть две альтернативы: одна - трубопровод до Punto Europa (действующий СПГ-завод в Малабо), а затем сжиженный природный газ будет отправляться на экспорт, другая - начать новый проект, как предлагал Ophir - плавучий СПГ-терминал, с которого будет экспортироваться СПГ. Так что на самом деле все будет зависеть от "Лукойла", какую опцию они посчитают наилучшей", - добавил министр.
 
По его словам, первоначально задача "Лукойла" будет заключаться в оценке ресурсов проекта. Поэтому компания должна представить программу геологоразведочных работ и разработки блока, при этом она сейчас определяется с вариантом монетизации газа с проекта. "Как я понимаю, они открыты обеим опциям, потому что нужно помнить: когда выбираешь ту или иную опцию, нужно смотреть на налоговую составляющую вопроса, нужно быть уверенным, что налоговый режим делает проект экономически выгодным", - отметил он.
 
"Но на данной стадии первый вопрос для них - это данные, это повторная оценка. Но мы хотели заверить их, что данный блок будет обсуждаться именно с ними. Если мы придем к общему знаменателю, контракт будет подписан, если же нет - нам придется забрать блок обратно и снова выставить его на лицензионном раунде", - добавил министр.
 
Ранее президент "Лукойла" Вагит Алекперов и министр углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриель Мбега Обианг Лима в рамках саммита Россия - Африка подписали меморандум, который предполагает участие российской компании в проектах по разведке и добыче углеводородов в этой стране.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562234/

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"Лукойл" претендует на долю в проекте на шельфе Экваториальной Гвинеи в 80%

«Нефть России», 28.11.19, Москва, 10:54    "Лукойл" обсуждает с государственной компанией из Экваториальной Гвинеи GEPetrol вхождение в проект разведки и разработки запасов углеводородов на блоке EG-27 на шельфе с долей в 80% (20% - у GEPetrol). Один из вариантов реализации проекта подразумевает строительство СПГ-завода на плавучей платформе мощностью 2,2 млн т, сообщил журналистам министр углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обианг Лима в кулуарах семинара Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).
 
"Вероятно, мощность этого плавучего СПГ-завода будет такая же, как мы обсуждали с Ophir (компания, которая ранее вышла из проекта - прим. ТАСС) - около 2,2 миллиона т в год. Их доля ("Лукойла" во всем проекте на блоке - прим. ТАСС) будет 80%, у национальной компании - 20%", - сказал он.
 
"Только "Лукойл" и наша национальная компания (войдут в этот проект - прим. ТАСС). У "Лукойла" есть две альтернативы: одна - трубопровод до Punto Europa (действующий СПГ-завод в Малабо), а затем сжиженный природный газ будет отправляться на экспорт, другая - начать новый проект, как предлагал Ophir - плавучий СПГ-терминал, с которого будет экспортироваться СПГ. Так что на самом деле все будет зависеть от "Лукойла", какую опцию они посчитают наилучшей", - добавил министр.
 
По его словам, первоначально задача "Лукойла" будет заключаться в оценке ресурсов проекта. Поэтому компания должна представить программу геологоразведочных работ и разработки блока, при этом она сейчас определяется с вариантом монетизации газа с проекта. "Как я понимаю, они открыты обеим опциям, потому что нужно помнить: когда выбираешь ту или иную опцию, нужно смотреть на налоговую составляющую вопроса, нужно быть уверенным, что налоговый режим делает проект экономически выгодным", - отметил он.
 
"Но на данной стадии первый вопрос для них - это данные, это повторная оценка. Но мы хотели заверить их, что данный блок будет обсуждаться именно с ними. Если мы придем к общему знаменателю, контракт будет подписан, если же нет - нам придется забрать блок обратно и снова выставить его на лицензионном раунде", - добавил министр.
 
Ранее президент "Лукойла" Вагит Алекперов и министр углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриель Мбега Обианг Лима в рамках саммита Россия - Африка подписали меморандум, который предполагает участие российской компании в проектах по разведке и добыче углеводородов в этой стране.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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