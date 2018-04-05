Здравствуйте, !
Сегодня 28 ноября 2019 года, четверг , 17:55:21 мск
Нефть, Brent: $64.16 -0,05
Валюта:    63.97 -0,05    70.44 -0,08
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1278,08 Мб информации:

  • 540364 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Энергоресурсы и запасы

"Росгеология" в январе начнет оценку газовых ресурсов Экваториальной Гвинеи

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 28.11.19, Москва, 10:42     Геологический холдинг "Росгеология" в январе 2020 года приступит к оценке газовых ресурсов Экваториальной Гвинеи, что необходимо стране для развития СПГ-бизнеса. Об этом журналистам сообщил министр углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обианг Лима в кулуарах семинара Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).
 
По его словам, этот вопрос он планирует обсудить 29 ноября с министром энергетики России Александром Новаком на двусторонней встрече.
 
"У нас будет двусторонняя встреча, это очень важно. Мы собираемся обсудить два основных вопроса. Первое - это как раз сотрудничество с "Лукойлом", а также соглашение с "Росгеологией". Они ("Росгеология") приступят к работе в январе, их работа по геологоразведке начнется в январе. И мы также обсудим с Новаком, какие еще экономические связи мы можем продолжить", - добавил министр.
 
О том, что "Росгеология" займется оценкой газовых ресурсов Экваториальной Гвинеи, Обианг Лима сообщал ранее в Сочи в кулуарах экономического форума Россия - Африка. Но тогда не было названо ни сроков, ни подробностей.
 
При этом глава "Росгеологии" Сергей Горьков в беседе с ТАСС отмечал, что Экваториальная Гвинея и Руанда, с которыми были подписаны соглашения в Сочи, являются прорывными территориями для России, так как в этих странах Советский Союз не работал.
 
Горнодобывающие компании
Экваториальная Гвинея также намерена привлекать российские горнодобывающие компании к участию в проектах страны, сообщил Габриэль Мбага Обианг Лима. "Другая сфера - это горнодобывающая промышленность, она очень важна для нас. Так что мы собираемся побуждать российские компании к горнорудному сектору Экваториальной Гвинеи. Это те вопросы, которые будут обсуждаться для расширения экономических связей между Россией и Экваториальной Гвинеей", - сказал он.
 
Министр также ожидает участия российских компаний в строительстве модульных нефтеперерабатывающих заводов. "Да, об этом мы тоже можем думать. У России также есть возможность участвовать в модульных НПЗ. Предложение любого, кто выйдет на нас, мы рассмотрим. Так что в этой сфере мы тоже открыты для сотрудничества", - добавил он.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562233/

Премьер Украины отверг ведение отдельных переговоров с Россией о закупках газа"Лукойл" претендует на долю в проекте на шельфе Экваториальной Гвинеи в 80%
Просмотров: 250
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Великая миссия «Фейсбука»
Выставки:
Новости
Ноябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

 
11:26 · Срок апелляции на разрешение Дании по "Северному потоку - 2" истек
11:20 · Киев назвал условия заключения контракта на транзит газа
11:12 · Власти рассказали о росте прибыли московских предприятий
11:04 · В "Нафтогазе" заявили, что "не закроют газовый вентиль"
10:54 · "Лукойл" претендует на долю в проекте на шельфе Экваториальной Гвинеи в 80%
10:42 · "Росгеология" в январе начнет оценку газовых ресурсов Экваториальной Гвинеи
10:34 · Премьер Украины отверг ведение отдельных переговоров с Россией о закупках газа
10:25 · Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества
10:16 · Нобелевский лауреат Стиглиц назвал торговые войны, неравенство и изменение климата вызовами для мировой экономики
10:10 · 5 признаков того, что мировая экономика стремительно несется к рецессии
00:02 · "Нафтогаз Украины" заявил о полной победе над "Газпромом"
27.11.19 · Эксперт оценил названные Миллером препятствия для транзита газа
27.11.19 · Эксперт: "Нафтогаз" даже без соглашения с РФ должен продолжать транзит газа в 2020 году
27.11.19 · Источник: РФ может поднять вопрос об исключении газоконденсата из расчета квот в ОПЕК+
27.11.19 · Кадровый голод: в России зафиксировано рекордное число вакансий

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

"Росгеология" в январе начнет оценку газовых ресурсов Экваториальной Гвинеи

«Нефть России», 28.11.19, Москва, 10:42    Геологический холдинг "Росгеология" в январе 2020 года приступит к оценке газовых ресурсов Экваториальной Гвинеи, что необходимо стране для развития СПГ-бизнеса. Об этом журналистам сообщил министр углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обианг Лима в кулуарах семинара Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).
 
По его словам, этот вопрос он планирует обсудить 29 ноября с министром энергетики России Александром Новаком на двусторонней встрече.
 
"У нас будет двусторонняя встреча, это очень важно. Мы собираемся обсудить два основных вопроса. Первое - это как раз сотрудничество с "Лукойлом", а также соглашение с "Росгеологией". Они ("Росгеология") приступят к работе в январе, их работа по геологоразведке начнется в январе. И мы также обсудим с Новаком, какие еще экономические связи мы можем продолжить", - добавил министр.
 
О том, что "Росгеология" займется оценкой газовых ресурсов Экваториальной Гвинеи, Обианг Лима сообщал ранее в Сочи в кулуарах экономического форума Россия - Африка. Но тогда не было названо ни сроков, ни подробностей.
 
При этом глава "Росгеологии" Сергей Горьков в беседе с ТАСС отмечал, что Экваториальная Гвинея и Руанда, с которыми были подписаны соглашения в Сочи, являются прорывными территориями для России, так как в этих странах Советский Союз не работал.
 
Горнодобывающие компании
Экваториальная Гвинея также намерена привлекать российские горнодобывающие компании к участию в проектах страны, сообщил Габриэль Мбага Обианг Лима. "Другая сфера - это горнодобывающая промышленность, она очень важна для нас. Так что мы собираемся побуждать российские компании к горнорудному сектору Экваториальной Гвинеи. Это те вопросы, которые будут обсуждаться для расширения экономических связей между Россией и Экваториальной Гвинеей", - сказал он.
 
Министр также ожидает участия российских компаний в строительстве модульных нефтеперерабатывающих заводов. "Да, об этом мы тоже можем думать. У России также есть возможность участвовать в модульных НПЗ. Предложение любого, кто выйдет на нас, мы рассмотрим. Так что в этой сфере мы тоже открыты для сотрудничества", - добавил он.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Сентябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
 Октябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 Ноябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 