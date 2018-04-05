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Энергоресурсы и запасы
"Росгеология" в январе начнет оценку газовых ресурсов Экваториальной Гвинеи
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«Нефть России», 28.11.19, Москва, 10:42 Геологический холдинг "Росгеология" в январе 2020 года приступит к оценке газовых ресурсов Экваториальной Гвинеи, что необходимо стране для развития СПГ-бизнеса. Об этом журналистам сообщил министр углеводородов Экваториальной Гвинеи Габриэль Мбага Обианг Лима в кулуарах семинара Форума стран - экспортеров газа (ФСЭГ).
По его словам, этот вопрос он планирует обсудить 29 ноября с министром энергетики России Александром Новаком на двусторонней встрече.
"У нас будет двусторонняя встреча, это очень важно. Мы собираемся обсудить два основных вопроса. Первое - это как раз сотрудничество с "Лукойлом", а также соглашение с "Росгеологией". Они ("Росгеология") приступят к работе в январе, их работа по геологоразведке начнется в январе. И мы также обсудим с Новаком, какие еще экономические связи мы можем продолжить", - добавил министр.
О том, что "Росгеология" займется оценкой газовых ресурсов Экваториальной Гвинеи, Обианг Лима сообщал ранее в Сочи в кулуарах экономического форума Россия - Африка. Но тогда не было названо ни сроков, ни подробностей.
При этом глава "Росгеологии" Сергей Горьков в беседе с ТАСС отмечал, что Экваториальная Гвинея и Руанда, с которыми были подписаны соглашения в Сочи, являются прорывными территориями для России, так как в этих странах Советский Союз не работал.
Горнодобывающие компании
Экваториальная Гвинея также намерена привлекать российские горнодобывающие компании к участию в проектах страны, сообщил Габриэль Мбага Обианг Лима. "Другая сфера - это горнодобывающая промышленность, она очень важна для нас. Так что мы собираемся побуждать российские компании к горнорудному сектору Экваториальной Гвинеи. Это те вопросы, которые будут обсуждаться для расширения экономических связей между Россией и Экваториальной Гвинеей", - сказал он.
Министр также ожидает участия российских компаний в строительстве модульных нефтеперерабатывающих заводов. "Да, об этом мы тоже можем думать. У России также есть возможность участвовать в модульных НПЗ. Предложение любого, кто выйдет на нас, мы рассмотрим. Так что в этой сфере мы тоже открыты для сотрудничества", - добавил он.