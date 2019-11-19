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Украина и газ

Премьер Украины отверг ведение отдельных переговоров с Россией о закупках газа

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«Нефть России», 28.11.19, Москва, 10:34    Основной целью газовых переговоров с Россией является заключение нового долгосрочного транзитного контракта после 2019 года по европейским правилам, отдельные переговоры о возможностях закупки российского газа не ведутся, заявил премьер Украины Алексей Гончарук.
 
"У нас идут переговоры по продлению транзита газа из РФ в ЕС. Это те переговоры, которые ведутся, и о них все знают. В рамках этих переговоров есть много вопросов, условий, инициатив, идей, которые озвучиваются разными участниками. Не существует каких-то отдельных переговоров о покупке газа у Российской Федерации", - сказал премьер Украины на брифинге в среду.
 
Гончарук подчеркнул, что украинская сторона настаивает на двух основных условиях: европейские правила и долгосрочность транзита, потому что это вопрос безопасности. "Все остальное - это вопрос переговоров между коммерческими субъектами, компаниями", - сказал премьер.
 
Как сообщалось, "Газпром" 18 ноября направил "Нафтогазу Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.
 
В предложении "Газпрома", в частности, указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
 
"Нафтогаз" в ответе "Газпрому", в свою очередь, настаивает на необходимости заключения соответствующего европейским правилам нового транзитного контракта между "Газпромом" и оператором газотранспортной системы Украины. Украинская компания также заявляет о готовности рассмотреть возможность получения от "Газпрома" природного газа вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.
 
Украинская сторона заявила, что рассчитывает на продолжение газовых переговоров в трехстороннем формате с участием ЕС. Помимо того вопрос газового транзита планируется обсудить в ходе встречи президентов Украины, РФ, Германии и Франции в "Нормандском формате".
 
Четыре года без прямых закупок
Украина уже четыре года не осуществляет прямых закупок российского газа. Причиной отказа в конце 2015 года стала несогласованность по цене. В конце декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел контрактную формулу в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом". По решению арбитража, цена газа для НАК теперь равна цене газа на хабе в Германии, тогда как ранее она зависела от цен на газойль и мазут.
 
В то же время "Газпром" 1 марта 2018 года отказался возобновить поставки газа на Украину, вернув внесенный "Нафтогазом" авансовый платеж $127,624 млн и при этом нарушив решение Стокгольмского арбитража, который откорректировал ценообразование в контракте между компаниями. Такие действия со стороны "Газпрома" также сделали невозможным выполнение НАК решения трибунала по закупке минимальных годовых контрактных объемов газа.
 
По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, компания через арбитраж требует от "Газпрома" компенсировать $213 млн (плюс проценты) за нарушение обязательств поставлять газ по контракту на его поставку в период с марта 2018 года по сентябрь 2019 года с возможностью добавить последующие месяцы (4 млрд куб. м газа в 2018 году, 5 млрд куб. м газа в 2019 году), поскольку "Нафтогазу" приходилось покупать этот газ дороже на европейском рынке.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562232/

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Премьер Украины отверг ведение отдельных переговоров с Россией о закупках газа

«Нефть России», 28.11.19, Москва, 10:34   Основной целью газовых переговоров с Россией является заключение нового долгосрочного транзитного контракта после 2019 года по европейским правилам, отдельные переговоры о возможностях закупки российского газа не ведутся, заявил премьер Украины Алексей Гончарук.
 
"У нас идут переговоры по продлению транзита газа из РФ в ЕС. Это те переговоры, которые ведутся, и о них все знают. В рамках этих переговоров есть много вопросов, условий, инициатив, идей, которые озвучиваются разными участниками. Не существует каких-то отдельных переговоров о покупке газа у Российской Федерации", - сказал премьер Украины на брифинге в среду.
 
Гончарук подчеркнул, что украинская сторона настаивает на двух основных условиях: европейские правила и долгосрочность транзита, потому что это вопрос безопасности. "Все остальное - это вопрос переговоров между коммерческими субъектами, компаниями", - сказал премьер.
 
Как сообщалось, "Газпром" 18 ноября направил "Нафтогазу Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через территорию Украины сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ на 2020 год.
 
В предложении "Газпрома", в частности, указано, что необходимыми условиями продления действующего контракта или заключения нового договора являются отказ обеих сторон от всех взаимных претензий в международном арбитраже и прекращение всех судебных разбирательств.
 
"Нафтогаз" в ответе "Газпрому", в свою очередь, настаивает на необходимости заключения соответствующего европейским правилам нового транзитного контракта между "Газпромом" и оператором газотранспортной системы Украины. Украинская компания также заявляет о готовности рассмотреть возможность получения от "Газпрома" природного газа вместо денег в счет выплат около $3 млрд по решениям Cтокгольмского арбитража.
 
Украинская сторона заявила, что рассчитывает на продолжение газовых переговоров в трехстороннем формате с участием ЕС. Помимо того вопрос газового транзита планируется обсудить в ходе встречи президентов Украины, РФ, Германии и Франции в "Нормандском формате".
 
Четыре года без прямых закупок
Украина уже четыре года не осуществляет прямых закупок российского газа. Причиной отказа в конце 2015 года стала несогласованность по цене. В конце декабря 2017 года Стокгольмский арбитраж пересмотрел контрактную формулу в контракте между "Нафтогазом" и "Газпромом". По решению арбитража, цена газа для НАК теперь равна цене газа на хабе в Германии, тогда как ранее она зависела от цен на газойль и мазут.
 
В то же время "Газпром" 1 марта 2018 года отказался возобновить поставки газа на Украину, вернув внесенный "Нафтогазом" авансовый платеж $127,624 млн и при этом нарушив решение Стокгольмского арбитража, который откорректировал ценообразование в контракте между компаниями. Такие действия со стороны "Газпрома" также сделали невозможным выполнение НАК решения трибунала по закупке минимальных годовых контрактных объемов газа.
 
По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, компания через арбитраж требует от "Газпрома" компенсировать $213 млн (плюс проценты) за нарушение обязательств поставлять газ по контракту на его поставку в период с марта 2018 года по сентябрь 2019 года с возможностью добавить последующие месяцы (4 млрд куб. м газа в 2018 году, 5 млрд куб. м газа в 2019 году), поскольку "Нафтогазу" приходилось покупать этот газ дороже на европейском рынке.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
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