«Нефть России», 28.11.19, Москва, 10:25 Почти три четверти россиян полагают, что интересы властей и народа не совпадают, поскольку властям практически не интересна жизнь рядовых сограждан, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".



Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".



По данным "Левада-центра", более половины респондентов (53%) из тех, кто не видит совпадения интересов, свою точку зрения объясняют тем, что "власти живут за счет населения, их мало волнует, как живет народ". Еще 19% респондентов данной категории убеждены в отсутствии обратной связи "между теми, кто принимает решения наверху, и населением".



Исследование показало, что 16% опрошенных, уверенных в несовпадении интересов власти и общества, считают, что эти интересы всегда разные, 11% респондентов полагают, что совпадение интересов возможно лишь "в критические периоды, когда стране грозит смертельная опасность".



В совпадение интересов общества и власти верит четверть населения, при этом 3% сограждан считают, что интересы "определенно совпадают", 22% полагают, что "скорее совпадают".



Опрос проведен 24 - 30 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562231/ Источник: Interfax ← Нобелевский лауреат Стиглиц назвал торговые войны, неравенство и изменение климата вызовами для мировой экономики Премьер Украины отверг ведение отдельных переговоров с Россией о закупках газа → Новости net.finam.ru