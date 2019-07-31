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Общество

Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества

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«Нефть России», 28.11.19, Москва, 10:25     Почти три четверти россиян полагают, что интересы властей и народа не совпадают, поскольку властям практически не интересна жизнь рядовых сограждан, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
 
Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".
 
По данным "Левада-центра", более половины респондентов (53%) из тех, кто не видит совпадения интересов, свою точку зрения объясняют тем, что "власти живут за счет населения, их мало волнует, как живет народ". Еще 19% респондентов данной категории убеждены в отсутствии обратной связи "между теми, кто принимает решения наверху, и населением".
 
Исследование показало, что 16% опрошенных, уверенных в несовпадении интересов власти и общества, считают, что эти интересы всегда разные, 11% респондентов полагают, что совпадение интересов возможно лишь "в критические периоды, когда стране грозит смертельная опасность".
 
В совпадение интересов общества и власти верит четверть населения, при этом 3% сограждан считают, что интересы "определенно совпадают", 22% полагают, что "скорее совпадают".
 
Опрос проведен 24 - 30 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562231/

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Более 70% россиян не увидели совпадений в интересах властей и общества

«Нефть России», 28.11.19, Москва, 10:25    Почти три четверти россиян полагают, что интересы властей и народа не совпадают, поскольку властям практически не интересна жизнь рядовых сограждан, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
 
Согласно результатам социологического исследования, 72% участников опроса не видят совпадения интересов власти и общества: 30% респондентов считают, что интересы "определенно не совпадают", 42% полагают, что интересы "скорее не совпадают".
 
По данным "Левада-центра", более половины респондентов (53%) из тех, кто не видит совпадения интересов, свою точку зрения объясняют тем, что "власти живут за счет населения, их мало волнует, как живет народ". Еще 19% респондентов данной категории убеждены в отсутствии обратной связи "между теми, кто принимает решения наверху, и населением".
 
Исследование показало, что 16% опрошенных, уверенных в несовпадении интересов власти и общества, считают, что эти интересы всегда разные, 11% респондентов полагают, что совпадение интересов возможно лишь "в критические периоды, когда стране грозит смертельная опасность".
 
В совпадение интересов общества и власти верит четверть населения, при этом 3% сограждан считают, что интересы "определенно совпадают", 22% полагают, что "скорее совпадают".
 
Опрос проведен 24 - 30 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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