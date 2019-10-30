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Нобелевский лауреат Стиглиц назвал торговые войны, неравенство и изменение климата вызовами для мировой экономики
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10:16 · Нобелевский лауреат Стиглиц назвал торговые войны, неравенство и изменение климата вызовами для мировой экономики
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«Нефть России», 28.11.19, Москва, 10:16 Вероятность повторения экономического кризиса, подобного тому, что наблюдался в 2008 году, является очень низкой, однако рост мирового ВВП замедляется, и экономика сталкивается с рядом вызовов, заявил американский экономист и лауреат Нобелевской премии по экономике 2001 года Джозеф Стиглиц на пресс-конференции в центральном офисе "Интерфакса".
В числе факторов, которые оказывают давление на рост мировой экономики, Стиглиц назвал политическую и геополитическую неопределенность, торговые войны, неравенство в обществе и климатические изменения.
При этом он отметил, что денежно-кредитные меры, принимаемые мировыми центральными банками, в том числе снижение процентных ставок и политика отрицательных процентных ставок, сами по себе не могут оказать существенного влияния на ускорение роста ВВП. В связи с этим Стиглиц отметил необходимость проведения "проактивной" налогово-бюджетной политики, направленной на борьбу с вызовами для экономики.
Экономика США, по словам нобелевского лауреата, находится в крайне слабом состоянии: в минувшем квартале рост ВВП страны составил 1,9%. Такая ситуация сложилась вопреки налоговой реформе и росту государственных расходов. Результатом принятых мер, по мнению Стиглица, является то, что в текущем году дефицит бюджета Соединенных Штатов составит $1 трлн.
"Это важный урок, который заключается в том, что плохо продуманный налоговый законопроект не стимулирует экономику и, более того, может ее ослабить", - отметил он.
Одним из существенных факторов, ослабляющих экономику США, нобелевский лауреат и бывший главный экономист Всемирного банка назвал высокую степень неравенства. "Если у простых граждан не будет доходов, не будет спроса, то значит, и устойчивого роста экономики", - сказал он.
Стиглиц также прокомментировал торговые отношения США и Китая, сказав, что противоречия между двумя странами привели к существенной неопределенности. При этом он усомнился в возможности Вашингтона и Пекина заключить долгосрочное соглашение.
"Поскольку (президент США Дональд - ИФ) Трамп нарушает все договоренности, в соглашении нет смысла", - сказал экономист.
"Трудно поверить, что стороны найдут какое-то глубокое решение торгового спора, даже несмотря на то, что рынок положительно реагирует на "первую фазу" торгового соглашения", - отметил Стиглиц.
По его словам, экономика США останется слабой до тех пор, пока не произойдут существенные изменения.
Отвечая на вопрос о том, какими могут быть эти изменения, Стиглиц указал на необходимость значительных государственных расходов, в том числе на инфраструктуру, технологии, науку и образование. Экономист раскритиковал Трампа, который, по его словам, предлагает урезать расходы на развитие науки еще на треть и, таким образом, "хочет вернуть нас назад в Средневековье".
Стиглиц также отметил важность трансформации экономики с учетом изменений климата, сказав, что это положительно повлияет как на спрос, так и на предложение. По его словам, необходимо в том числе стимулировать инновации в энергетическом секторе экономики.
Еще одной немаловажной мерой поддержки экономики США Стиглиц назвал стимулирование конкуренции.
"Мы наблюдаем существенный рост влияния монополий, что создает барьеры для входа на рынок молодых и более динамичных компаний", - сказал он.
Главными проблемами для европейской экономики Стиглиц назвал евро и политику жесткой экономии. Он сослался на слова главы Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая сказала, что влияние денежно-кредитной политики является ограниченным, подчеркнув необходимость мер налогово-бюджетного стимулирования.
Стиглиц также прокомментировал ситуацию на рынке труда. Отвечая на вопрос о том, какое значение для рынка труда и производительности имеет автоматизация и технологии, экономист выразил беспокойство тем, как инновации могут повлиять на ситуацию с рабочими местами.
"Вопрос о том, уничтожат ли инновации рабочие места или, наоборот, создадут их, всегда был спорным", - отметил он.
"Однако сейчас я все больше беспокоюсь о том, что развитие инноваций в большей степени приведет к потере рабочих мест, чем к их созданию", - сказал Стиглиц.
При этом он отметил, что в ближайшем будущем ряд профессий, которые будут трансформированы в результате развития технологий и автоматизации, будет ограничен, но добавил, что эти факторы могут привести к росту неравенства.