«Нефть России», 28.11.19, Москва, 10:10 Мировая экономика уже находится в наихудшем положении, какое только можно было представить с 2008 г.



И, похоже, что глобальное замедление лишь набирает обороты в преддверии 2020 г. Причем все это происходит, несмотря на то что центробанки по всему миру снижают процентные ставки и вливают огромные суммы денег в финансовые системы. Судя по всему, центробанки теряют контроль. Так что нужно совсем немного, чтобы очередной кризис превратился в полный кошмар. Экономика США не пострадала так сильно, как экономика Азии и Европы, но и здесь все замедляется. Корпоративные доходы падали квартал за кварталом, просроченные долги по автокредитам достигли рекордного уровня.



Индекс Cass Freight снижается 11 месяцев подряд, только что был отмечен крупнейший спад промышленного производства в США с 2009 г. Повсюду сплошные плохие экономические новости, но большинство американцев совершенно не замечают происходящего.



Однако есть как минимум 5 признаков того, что мировая экономика приближается к рецессии.



Продажи автомобилей падают

В этом году мировые продажи автомобилей должны снизиться на 4% (на 3,1 млн), по данным Fitch. Согласно CNN это будет самое большое снижение с 2008 г., когда разразился финансовый кризис, и второй год подряд падения продаж. Fitch ожидает, что объем мировых продаж автомобилей составит 77,5 млн в 2019 г.



Мировая торговля продолжает падать

Общий объем мировой торговли сокращался в годовом исчислении 4 месяца подряд. В сентябре она сократилась на 1,1%. Это было четвертое снижение подряд в годовом исчислении и самый продолжительный период падения торговли после финансового кризиса в 2009 г.



CPB отмечает, что основным препятствием для объемов международной торговли стали сбои в цепочке поставок между США и Китаем, в основном из-за торговой войны. В сентябре американские объемы торговли упали на 2,1%. Импорт в Китае упал на 6,9% за месяц.



Как видно из этих двух примеров, такие плохие экономические показатели не наблюдались со времен последней рецессии. Однако мир все еще стоит на самых ранних этапах нового спада.



Мировая экономика уже находится в наихудшем положении, какое только можно было представить с 2008 г.



Падение прибыли китайских предприятий

Общая прибыль China Industrial Enterprises в октябре упала до 427,5 млрд юаней, в сентябре она составила 575,6 млрд юаней. Это падение на 9,9% по сравнению с прошлым годом, самое большое падение за всю историю. На самом деле, в промышленном секторе Китая отмечается снижение прибыли в течение четырех из последних шести месяцев.



Торговая война сильно ударила по китайской экономике. Однако, судя по всему, в ближайшее время торговая сделка не состоится.



Доверие потребителей в США падало четыре месяца подряд

По данным The Conference Board, потребительское доверие в ноябре падало четвертый месяц подряд, поскольку экономические условия ослабли к концу 2019 г.



Индекс доверия потребителей в этом месяце упал до 125,5. В октябре он составлял 126,1. Экономисты, опрошенные Dow Jones, ожидали, что индекс вырастет до 126,6.



Это не должно было произойти. Если это продолжится, все это будет нести важные последствия для выборов 2020 г.



Состоятельные люди начинают экономить

Даже богатые сокращают свои расходы. Согласно Yahoo! Finance это тенденция последних трех кварталов.



Расходы богатейших 10% населения упали на 1% во II квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года согласно анализу данных ФРС. В среднем расходы людей с высоким доходом за последние три квартала упали по сравнению с прошлым годом, что стало первым таким снижением после Великой рецессии 2007-2009 гг.



В последние годы мировые центробанки провели беспрецедентные интервенции, пытаясь предотвратить очередной кризис. Какое-то время их усилия приносили свои плоды.



Да, грядущий кризис удалось отложить, но не отменить.



Фактически последние несколько лет долгосрочные финансовые проблемы усугубились. Мир столкнулся с крупнейшим долговым "пузырем" в истории планеты, мировые финансовые рынки сейчас больше всего подвержены краху, чем когда-либо, по всему миру разгораются гражданские волнения. Почва для "идеального шторма" готова. Однако большинство американцев абсолютно не знают, что их ждет. Еще никогда ситуация не выглядела столь зловеще, как сейчас.



Так что пора пристегнуть ремни: в предстоящие месяцы нас всех ждет поездка по очень ухабистой дороге.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562229/ Источник: Вести ← "Нафтогаз Украины" заявил о полной победе над "Газпромом" Нобелевский лауреат Стиглиц назвал торговые войны, неравенство и изменение климата вызовами для мировой экономики → Новости net.finam.ru