«Нефть России», 28.11.19, Москва, 00:02 Апелляционный суд округа Свеа (Швеция) вынес положительное для "Нафтогаза Украины" решение по жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража, заявил глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко.



"Полная победа! Украина снова побеждает! Мы выиграли апелляцию по первой жалобе "Газпрома" на решение Стокгольмского арбитража", - отметил Витренко на своей странице в Facebook в среду.



Решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию. "Сегодняшнее постановление означает, что действия "Газпрома" отклонены и что специальный арбитраж никоим образом не будет отменен. В рамках оценки Апелляционный суд установил отсутствие каких-либо доказательств того, что в процедуре была допущена какая-либо ошибка", - заявил Витренко.



Апелляционный суд округа Свеа 9 октября начал слушания по решениям Стокгольмского арбитража, вынесенным в декабре 2017 г. и феврале 2018 г. по спорам между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины" на поставку и транзит газа.



По словам Витренко, первое из трех дел касается решения арбитража, которое обнулило обязательства "Нафтогаза Украины" по условиям контракта "бери или плати". "Из-за этого решения Украина теперь не должна платить "Газпрому" около $80 млрд. Неудивительно, что они хотят его обжаловать", - отметил Витренко.



Между тем конечный срок для заключения долгосрочного контракта на транзит российского газа в Европу через Украину по европейским правилам и украинскому законодательству намечен на 13 декабря, подчеркнул Витренко. "Это уже выглядит как срочная процедура. Потому что по европейским правилам, для того чтобы забронировать долгосрочные мощности, нужно сделать это заранее", - заявил глава "Нафтогаза Украины".



Власти Украины отодвигают конечный срок как можно дальше, но они не могут согласно закону отодвигать эту процедуру на более долгий срок. "13 декабря - это дедлайн для долгосрочного бронирования. Это придает особую важность для начала реальных переговоров, потому что для переговоров нет целого декабря, только две недели", - отметил Витренко.



"Газпром" 18 ноября направил "Нафтогазу Украины" официальное предложение о продлении действующего контракта или заключении нового договора о транзите газа через Украину сроком на один год с учетом прогнозного спроса европейских покупателей на газ в 2020 г.



"Копии официального предложения направлены министру энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексею Оржелю и заместителю председателя Европейской комиссии Марошу Шефчовичу", - отметил "Газпром".



В свою очередь министр энергетики Украины Алексей Оржель заявил: "То предложение, которое сейчас получено, оно является неприемлемым для Украины, учитывая то, что нужно отказаться от арбитражей и подписать договор лишь на один год. Мы без транзита не замерзнем. Мы рассматриваем такой сценарий. Более того, мы обсуждали его с европейцами. Формально, если газ будет идти по трубе, это будет контрабанда. Ну то есть формально у нас нет договоренностей, а через нашу территории провозят товар".



Украина намерена добиваться от "Газпрома" через Арбитражный суд компенсации в размере $11,8 млрд, если Россия прекратит транзит газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) с 2020 г., заявил Витренко.



ИСТОРИЯ ВОПРОСА



Стокгольмский арбитраж в декабре 2017 г. и феврале 2018 г. вынес решения по спорам "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" в отношении контрактов на поставку и транзит газа, обязав "Газпром" выплатить Украине $2,56 млрд. "Газпром" в марте обжаловал эти решения, а в мае потребовал полной отмены решения суда по транзитному контракту.



В июле 2018 г. "Нафтогаз Украины" начал новый арбитраж, в рамках которого требует от "Газпрома" пересмотра тарифа на транзит газа в 2018-2019 гг., исковые требования составляют $11,58 млрд.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562228/ Источник: Вести ← Эксперт оценил названные Миллером препятствия для транзита газа Новости net.finam.ru