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Украина и газ

Эксперт оценил названные Миллером препятствия для транзита газа

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«Нефть России», 27.11.19, Москва, 10:55     Москва не выступает против решения Украины перейти на европейское законодательство, но ждет конкретных шагов, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
 
"Для нас проблема, что они никак не могут сами выйти с теми предложениями, которые как раз характерны для работы по европейским правилам, то есть с аукционами на бронирование мощностей", — заявил он в комментарии телеканалу RT.
 
В случае если Украина не успеет решить необходимые вопросы, Москва готова заключить контракт по старым правилам, отметил он.
 
"Если они быстро получат согласование, то прекрасно, пусть дальше работают по механизму, который предусмотрен Третьим энергопакетом", - заключил Митрахович.
 
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, что российская компания направила Киеву официальное предложение по заключению нового контракта на транзит газа или продлению действующего. При этом он отметил, что украинские коллеги до сих пор не сертифицировали газотранспортного оператора, как того требует европейское законодательство, на которое хочет перейти Украина.
 
Накануне президент Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Среди прочего главы государств обсудили транзит и возобновление прямых поставок российского газа на Украину. Так, Зеленский назвал подписание нового долгосрочного газового договора приоритетом страны.
 
После беседы с президентом Украины Путин обсудил взаимодействие Москвы и Киева в энергетической сфере с Миллером и министром энергетики Александром Новаком.
 
Действующие соглашения двух стран на транзит и поставку голубого топлива истекают в конце декабря. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно.
 
В октябре "Газпром" предложил обнулить взаимные претензии. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что урегулирование требований друг к другу не должно стать условием для продолжения транзита газа. Также представители украинской компании допустили заключение годового договора на поставку газа по европейским правилам.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562227/

Эксперт: "Нафтогаз" даже без соглашения с РФ должен продолжать транзит газа в 2020 году
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10:55 · Эксперт оценил названные Миллером препятствия для транзита газа
10:48 · Эксперт: "Нафтогаз" даже без соглашения с РФ должен продолжать транзит газа в 2020 году
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Эксперт оценил названные Миллером препятствия для транзита газа

«Нефть России», 27.11.19, Москва, 10:55    Москва не выступает против решения Украины перейти на европейское законодательство, но ждет конкретных шагов, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
 
"Для нас проблема, что они никак не могут сами выйти с теми предложениями, которые как раз характерны для работы по европейским правилам, то есть с аукционами на бронирование мощностей", — заявил он в комментарии телеканалу RT.
 
В случае если Украина не успеет решить необходимые вопросы, Москва готова заключить контракт по старым правилам, отметил он.
 
"Если они быстро получат согласование, то прекрасно, пусть дальше работают по механизму, который предусмотрен Третьим энергопакетом", - заключил Митрахович.
 
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер рассказал, что российская компания направила Киеву официальное предложение по заключению нового контракта на транзит газа или продлению действующего. При этом он отметил, что украинские коллеги до сих пор не сертифицировали газотранспортного оператора, как того требует европейское законодательство, на которое хочет перейти Украина.
 
Накануне президент Владимир Путин провел телефонный разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Среди прочего главы государств обсудили транзит и возобновление прямых поставок российского газа на Украину. Так, Зеленский назвал подписание нового долгосрочного газового договора приоритетом страны.
 
После беседы с президентом Украины Путин обсудил взаимодействие Москвы и Киева в энергетической сфере с Миллером и министром энергетики Александром Новаком.
 
Действующие соглашения двух стран на транзит и поставку голубого топлива истекают в конце декабря. Москва, Киев и Еврокомиссия проводят трехсторонние консультации о продолжении поставок, но пока безрезультатно.
 
В октябре "Газпром" предложил обнулить взаимные претензии. Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что урегулирование требований друг к другу не должно стать условием для продолжения транзита газа. Также представители украинской компании допустили заключение годового договора на поставку газа по европейским правилам.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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