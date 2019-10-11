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ОПЕК
Источник: РФ может поднять вопрос об исключении газоконденсата из расчета квот в ОПЕК+
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26.11.19 · Миллер: Украине для транзита газа необходимо в сжатые сроки сертифицировать оператора ГТС
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«Нефть России», 27.11.19, Москва, 10:39 Минэнерго РФ в конце этой недели проведет совещание с нефтяниками, на котором планируется обсудить соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, сообщил ТАСС источник, знакомый с ходом переговоров.
"Речь может пойти о целесообразности сохранения квот в ОПЕК+ в текущем виде", - говорит собеседник агентства.
Ранее глава Минэнерго Александр Новак говорил журналистам, что Россия стремится выполнять свою квоту по сокращению добычи в рамках ОПЕК+, но из-за роста добычи газового конденсата это не удается. Российская статистика по добыче учитывает нефть и конденсат вместе, напоминал он.
Другие аспекты соглашения также могут быть обсуждены, добавил собеседник агентства.