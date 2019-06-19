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«Нефть России», 27.11.19, Москва, 10:06 По данным "Росстата", нынешний показатель - максимальный как минимум с 2016 года.
По итогам II квартала 2019 года федеральная служба зафиксировала более чем 1,1 млн вакансий в российских компаниях. Это, как отмечают “Известия” - рекордное значение как минимум с 2016 года.
В апреле-июне текущего года показатель на 13% превышал число вакансий за аналогичный период 2018 года, а со II кварталом 2017 года разница составляет 25%.
Больше всего свободных рабочих мест у компаний в Москве - 170 тыс. В Московской области 79 тыс. открытых вакансий, а в Санкт-Петербурге - 69 тыс.
Больше всего в специалистах нуждаются компании, работающие в сфере консультирования, страхования, медицины и фармацевтики, автомобилей и информационных технологий. Кроме того, наблюдается нехватка рабочего персонала.
В Минтруда рекордные показатели объяснили снижением безработицы, которая в сентябре составила 4,6% экономически активного населения. Это минимальный показатель за историю современной России.