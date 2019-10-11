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Новости oilru.com


 
ОПЕК

Участники ОПЕК+ могут договориться о новом сокращении добычи

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«Нефть России», 27.11.19, Москва, 09:49     Эксперты ожидают как минимум продления действия сделки еще на полгода. Как максимум ее участники могут решить еще больше опустить планку.

5-6 декабря в Вене пройдет очередное заседание министерского комитета ОПЕК+. Как писали ранее "Вести. Экономика", в тот же день состоится и заседание конференции ОПЕК. Ряд экспертов, опрошенных CNBC, ожидают, что результатом этих встреч станет как минимум продление соглашения о сокращении добычи.
 
Нынешняя сделка по ограничению нефтедобычи участниками ОПЕК+ предполагает снижение 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 г. до апреля 2020 г. При этом наибольшая доля сокращений, как отмечает издание, приходится на Саудовскую Аравию.
 
"На данном этапе соглашение не идеально для ряда производителей, но и не катастрофично, - сказала CNBC глава отдела сырьевых товаров RBC Хелима Крофт. - Мы вроде как топчемся на месте".
 
Эксперт отмечает, что сейчас картелю слишком опасно отказываться от сделки.
 
"Это очень нестабильное время для ОПЕК. Разрыв между богатыми и бедными странами увеличился. Снижение цен оказалось недостаточным для предотвращения социальных волнений в ряде ключевых стран-производителей. ...На данный момент нет лучшего варианта", - считает Крофт. По ее мнению, сделку продлят до июня.
 
При этом другие эксперты не исключают и более решительных мер, в том числе еще большего сокращения добычи.
 
"Меня не удивит, если саудиты пойдут на еще большее сокращение производства, чтобы максимально подогреть рынок", - поделился своим мнением Джон Килдафф из Again Capital. Он отмечает, что рост нефтяных цен будет на руку Эр-Рияду, в том числе из-за готовящегося IPO Saudi Aramco.
 
При этом эксперты отмечают, что одна из ведущих ролей в предстоящих встречах отводится России. Аналитики указывают на то, что Москва хочет исключить из сделки конденсаты: таким образом, сокращение коснется только сырой нефти. При этом они отмечают, что Россия недовольна условиями сделки, что объясняется позицией российских энергетических компаний.
 
Однако до выхода Москвы из соглашения не дойдет, полагает Килдафф. И главная причина в том, что сделку поддерживает президент РФ Владимир Путин.
 
"У нас действительно конструктивный диалог с ОПЕК, - приводит CNBC слова российского лидера, прозвучавшие на саммите стран БРИКС в Бразилии. - Мы понимаем, что жесткая позиция, в том числе со стороны наших друзей из Саудовской Аравии, связана с IPO Saudi Aramco. Все это понимают. Это не секрет".
 
"Я думаю, финансовые выгоды и стратегические выгоды от применения мягкой силы намного перевешивают стоимость нескольких сотен тысяч баррелей", - добавляет Хелима Крофт, указывая на то, что в конечном счете Россия выиграла в том числе за счет новых соглашений, подписанных с ОАЭ и Саудовской Аравией. "Эта сделка принесла свои дивиденды", - добавила эксперт.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562223/

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Участники ОПЕК+ могут договориться о новом сокращении добычи

«Нефть России», 27.11.19, Москва, 09:49    Эксперты ожидают как минимум продления действия сделки еще на полгода. Как максимум ее участники могут решить еще больше опустить планку.

5-6 декабря в Вене пройдет очередное заседание министерского комитета ОПЕК+. Как писали ранее "Вести. Экономика", в тот же день состоится и заседание конференции ОПЕК. Ряд экспертов, опрошенных CNBC, ожидают, что результатом этих встреч станет как минимум продление соглашения о сокращении добычи.
 
Нынешняя сделка по ограничению нефтедобычи участниками ОПЕК+ предполагает снижение 1,2 млн баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября 2018 г. до апреля 2020 г. При этом наибольшая доля сокращений, как отмечает издание, приходится на Саудовскую Аравию.
 
"На данном этапе соглашение не идеально для ряда производителей, но и не катастрофично, - сказала CNBC глава отдела сырьевых товаров RBC Хелима Крофт. - Мы вроде как топчемся на месте".
 
Эксперт отмечает, что сейчас картелю слишком опасно отказываться от сделки.
 
"Это очень нестабильное время для ОПЕК. Разрыв между богатыми и бедными странами увеличился. Снижение цен оказалось недостаточным для предотвращения социальных волнений в ряде ключевых стран-производителей. ...На данный момент нет лучшего варианта", - считает Крофт. По ее мнению, сделку продлят до июня.
 
При этом другие эксперты не исключают и более решительных мер, в том числе еще большего сокращения добычи.
 
"Меня не удивит, если саудиты пойдут на еще большее сокращение производства, чтобы максимально подогреть рынок", - поделился своим мнением Джон Килдафф из Again Capital. Он отмечает, что рост нефтяных цен будет на руку Эр-Рияду, в том числе из-за готовящегося IPO Saudi Aramco.
 
При этом эксперты отмечают, что одна из ведущих ролей в предстоящих встречах отводится России. Аналитики указывают на то, что Москва хочет исключить из сделки конденсаты: таким образом, сокращение коснется только сырой нефти. При этом они отмечают, что Россия недовольна условиями сделки, что объясняется позицией российских энергетических компаний.
 
Однако до выхода Москвы из соглашения не дойдет, полагает Килдафф. И главная причина в том, что сделку поддерживает президент РФ Владимир Путин.
 
"У нас действительно конструктивный диалог с ОПЕК, - приводит CNBC слова российского лидера, прозвучавшие на саммите стран БРИКС в Бразилии. - Мы понимаем, что жесткая позиция, в том числе со стороны наших друзей из Саудовской Аравии, связана с IPO Saudi Aramco. Все это понимают. Это не секрет".
 
"Я думаю, финансовые выгоды и стратегические выгоды от применения мягкой силы намного перевешивают стоимость нескольких сотен тысяч баррелей", - добавляет Хелима Крофт, указывая на то, что в конечном счете Россия выиграла в том числе за счет новых соглашений, подписанных с ОАЭ и Саудовской Аравией. "Эта сделка принесла свои дивиденды", - добавила эксперт.
 


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