«Нефть России», 27.11.19, Москва, 09:18 Россия и Китай рассматривают 70 проектов на общую сумму $112 млрд, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) по итогам 6-го ежегодного заседания Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.



По итогам заседания межправительственной комиссии сегодня в Пекине стороны одобрили дополнительные приоритетные инвестиционные проекты РФПИ.



Среди них:



1) создание крупнейшего в России игрока в сфере электронной торговли в рамках партнерства РФПИ, Alibaba Group, Mail.ru Group и "МегаФона";



2) создание Российско-китайского научно-технологического инновационного фонда;



3) создание российско-китайских фондов регионального сотрудничества;



4) строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождений Кингашское и Верхнекингашское; месторождения "Интергео" входят в пятерку крупнейших в РФ по запасам меди; в планах – привлечение китайского стратегического партнера, компании China Gold.



С российской стороны комиссию возглавляет первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов, с китайской – вице-премьер государственного совета КНР Хань Чжэн.



В ходе заседания члены комиссии обсудили инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество. На сегодняшний день на рассмотрении комиссии и созданного в ее рамках Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей (комитет, сопредседатели - РФПИ и CIC) находятся 70 проектов на общую сумму $112 млрд. Всего благодаря работе комитета реализовано трансграничных проектов на сумму более $10 млрд, при этом в ряд проектов РФПИ и CIC проинвестировали самостоятельно через РКИФ.



Комитет имеет функцию проектного офиса с командами в России и Китае, которые собирают и систематизируют информацию по проектам, анализируют ее, предоставляют рекомендации по включению/исключению проектов, рекомендации по устранению барьеров для реализации проектов в России и Китае, а также использует компетенции РФПИ, CIC и РКИФ как в сфере прямых инвестиций, так и проектного финансирования для продвижения проектов комиссии и привлечения финансирования.



"Регулярные встречи с китайскими партнерами в рамках деятельности комиссии позволяют обсудить наиболее актуальные направления инвестиционного взаимодействия и перспективные проекты. Активное взаимодействие в рамках комиссии создает новые возможности для развития деловых связей, укрепления торгово-экономического и технологического обмена в интересах наших стран", - заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562221/ Источник: Вести ← Матвиенко считает возможным существенное снижение налогов на малый и средний бизнес В Берлине считают, что санкции США против "Северного потока-2" приведут к подорожанию газа → Новости net.finam.ru