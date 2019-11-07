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Инвестиции, финансы

Россия и Китай обсуждают 70 проектов на $112 млрд

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«Нефть России», 27.11.19, Москва, 09:18    Россия и Китай рассматривают 70 проектов на общую сумму $112 млрд, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) по итогам 6-го ежегодного заседания Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
 
По итогам заседания межправительственной комиссии сегодня в Пекине стороны одобрили дополнительные приоритетные инвестиционные проекты РФПИ.
 
Среди них:
 
1) создание крупнейшего в России игрока в сфере электронной торговли в рамках партнерства РФПИ, Alibaba Group, Mail.ru Group и "МегаФона";
 
2) создание Российско-китайского научно-технологического инновационного фонда;
 
3) создание российско-китайских фондов регионального сотрудничества;
 
4) строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождений Кингашское и Верхнекингашское; месторождения "Интергео" входят в пятерку крупнейших в РФ по запасам меди; в планах – привлечение китайского стратегического партнера, компании China Gold.
 
С российской стороны комиссию возглавляет первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов, с китайской – вице-премьер государственного совета КНР Хань Чжэн.
 
В ходе заседания члены комиссии обсудили инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество. На сегодняшний день на рассмотрении комиссии и созданного в ее рамках Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей (комитет, сопредседатели - РФПИ и CIC) находятся 70 проектов на общую сумму $112 млрд. Всего благодаря работе комитета реализовано трансграничных проектов на сумму более $10 млрд, при этом в ряд проектов РФПИ и CIC проинвестировали самостоятельно через РКИФ.
 
Комитет имеет функцию проектного офиса с командами в России и Китае, которые собирают и систематизируют информацию по проектам, анализируют ее, предоставляют рекомендации по включению/исключению проектов, рекомендации по устранению барьеров для реализации проектов в России и Китае, а также использует компетенции РФПИ, CIC и РКИФ как в сфере прямых инвестиций, так и проектного финансирования для продвижения проектов комиссии и привлечения финансирования.
 
"Регулярные встречи с китайскими партнерами в рамках деятельности комиссии позволяют обсудить наиболее актуальные направления инвестиционного взаимодействия и перспективные проекты. Активное взаимодействие в рамках комиссии создает новые возможности для развития деловых связей, укрепления торгово-экономического и технологического обмена в интересах наших стран", - заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562221/

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Россия и Китай обсуждают 70 проектов на $112 млрд

«Нефть России», 27.11.19, Москва, 09:18   Россия и Китай рассматривают 70 проектов на общую сумму $112 млрд, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) по итогам 6-го ежегодного заседания Межправительственной российско-китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.
 
По итогам заседания межправительственной комиссии сегодня в Пекине стороны одобрили дополнительные приоритетные инвестиционные проекты РФПИ.
 
Среди них:
 
1) создание крупнейшего в России игрока в сфере электронной торговли в рамках партнерства РФПИ, Alibaba Group, Mail.ru Group и "МегаФона";
 
2) создание Российско-китайского научно-технологического инновационного фонда;
 
3) создание российско-китайских фондов регионального сотрудничества;
 
4) строительство горно-обогатительного комбината на базе месторождений Кингашское и Верхнекингашское; месторождения "Интергео" входят в пятерку крупнейших в РФ по запасам меди; в планах – привлечение китайского стратегического партнера, компании China Gold.
 
С российской стороны комиссию возглавляет первый заместитель председателя правительства РФ – министр финансов РФ Антон Силуанов, с китайской – вице-премьер государственного совета КНР Хань Чжэн.
 
В ходе заседания члены комиссии обсудили инвестиционное и торгово-экономическое сотрудничество. На сегодняшний день на рассмотрении комиссии и созданного в ее рамках Российско-китайского консультационного комитета предпринимателей (комитет, сопредседатели - РФПИ и CIC) находятся 70 проектов на общую сумму $112 млрд. Всего благодаря работе комитета реализовано трансграничных проектов на сумму более $10 млрд, при этом в ряд проектов РФПИ и CIC проинвестировали самостоятельно через РКИФ.
 
Комитет имеет функцию проектного офиса с командами в России и Китае, которые собирают и систематизируют информацию по проектам, анализируют ее, предоставляют рекомендации по включению/исключению проектов, рекомендации по устранению барьеров для реализации проектов в России и Китае, а также использует компетенции РФПИ, CIC и РКИФ как в сфере прямых инвестиций, так и проектного финансирования для продвижения проектов комиссии и привлечения финансирования.
 
"Регулярные встречи с китайскими партнерами в рамках деятельности комиссии позволяют обсудить наиболее актуальные направления инвестиционного взаимодействия и перспективные проекты. Активное взаимодействие в рамках комиссии создает новые возможности для развития деловых связей, укрепления торгово-экономического и технологического обмена в интересах наших стран", - заявил гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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