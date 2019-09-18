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Матвиенко считает возможным существенное снижение налогов на малый и средний бизнес
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«Нефть России», 27.11.19, Москва, 08:16 Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает за существенное снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, с развитием которого в РФ дела обстоят "не очень хорошо". Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия-24".
"Я бы малый и средний бизнес, если бы не вообще вывела в безналоговый режим, то по крайней мере существенно бы сокращала налоговую нагрузку на малый и средний бизнес. У нас пока не очень хорошо обстоят дела с развитием малого и среднего бизнеса, мягко скажу", - сказала спикер Совфеда.
Она отметила, что в настоящее время нет оснований для частого изменения налоговых правил.
"Если и менять налоговые правила, то в сторону снижения налогов, но разумного и взвешенного, потому что у нас налоговое администрирование сейчас очень на хорошем уровне. По малому и среднему бизнесу можно подумать о снижении налоговой нагрузки, чтобы сделать более привлекательным деловой, инвестиционный климат", - подчеркнула Матвиенко.