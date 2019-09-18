«Нефть России», 27.11.19, Москва, 08:16 Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выступает за существенное снижение налоговой нагрузки на малый и средний бизнес, с развитием которого в РФ дела обстоят "не очень хорошо". Об этом она заявила в эфире телеканала "Россия-24".



"Я бы малый и средний бизнес, если бы не вообще вывела в безналоговый режим, то по крайней мере существенно бы сокращала налоговую нагрузку на малый и средний бизнес. У нас пока не очень хорошо обстоят дела с развитием малого и среднего бизнеса, мягко скажу", - сказала спикер Совфеда.



Она отметила, что в настоящее время нет оснований для частого изменения налоговых правил.



"Если и менять налоговые правила, то в сторону снижения налогов, но разумного и взвешенного, потому что у нас налоговое администрирование сейчас очень на хорошем уровне. По малому и среднему бизнесу можно подумать о снижении налоговой нагрузки, чтобы сделать более привлекательным деловой, инвестиционный климат", - подчеркнула Матвиенко.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562220/ Источник: "ТАСС" ← Киев станет закачивать в ПХГ газ из России в 2020 году, если не будет контракта на транзит Россия и Китай обсуждают 70 проектов на $112 млрд → Новости net.finam.ru