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Украина и газ
Киев станет закачивать в ПХГ газ из России в 2020 году, если не будет контракта на транзит
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26.11.19 · Миллер: Украине для транзита газа необходимо в сжатые сроки сертифицировать оператора ГТС
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«Нефть России», 27.11.19, Москва, 00:16 Украина будет закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища (ПХГ), если он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта, начиная с 1 января 2020 года. Об этом в понедельник сообщил ТАСС исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
"Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как "газ неопределенного собственника", пока будет документальное оформление этого газа", - написал он в Facebook в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о том, что произойдет в случае, если транзит газа с 1 января 2020 года продолжится без договоренностей между Украиной и РФ.
Ранее Витренко заявил в эфире украинского телевидения, что транзит газа из РФ, если он продолжится в 2020 году, без договоренностей, то украинская сторона будет считает такой транзит контрабандным.