Здравствуйте, !
Сегодня 27 ноября 2019 года, среда , 11:47:11 мск
Нефть, Brent: $64.21 +0,48
Валюта:    64.02 +0,26    70.52 +0,21
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1278,07 Мб информации:

  • 540358 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Украина и газ

Киев станет закачивать в ПХГ газ из России в 2020 году, если не будет контракта на транзит

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 27.11.19, Москва, 00:16    Украина будет закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища (ПХГ), если он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта, начиная с 1 января 2020 года. Об этом в понедельник сообщил ТАСС исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
 
"Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как "газ неопределенного собственника", пока будет документальное оформление этого газа", - написал он в Facebook в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о том, что произойдет в случае, если транзит газа с 1 января 2020 года продолжится без договоренностей между Украиной и РФ.
 
Ранее Витренко заявил в эфире украинского телевидения, что транзит газа из РФ, если он продолжится в 2020 году, без договоренностей, то украинская сторона будет считает такой транзит контрабандным.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562219/

Миллер: Украине для транзита газа необходимо в сжатые сроки сертифицировать оператора ГТСМатвиенко считает возможным существенное снижение налогов на малый и средний бизнес
Просмотров: 422
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Великая миссия «Фейсбука»
Выставки:
Новости
Ноябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

 
10:55 · Эксперт оценил названные Миллером препятствия для транзита газа
10:48 · Эксперт: "Нафтогаз" даже без соглашения с РФ должен продолжать транзит газа в 2020 году
10:39 · Источник: РФ может поднять вопрос об исключении газоконденсата из расчета квот в ОПЕК+
10:06 · Кадровый голод: в России зафиксировано рекордное число вакансий
09:49 · Участники ОПЕК+ могут договориться о новом сокращении добычи
09:18 · Россия и Китай обсуждают 70 проектов на $112 млрд
08:29 · В Берлине считают, что санкции США против "Северного потока-2" приведут к подорожанию газа
08:16 · Матвиенко считает возможным существенное снижение налогов на малый и средний бизнес
00:16 · Киев станет закачивать в ПХГ газ из России в 2020 году, если не будет контракта на транзит
26.11.19 · Миллер: Украине для транзита газа необходимо в сжатые сроки сертифицировать оператора ГТС
26.11.19 · Бизнес Италии уверен в положительном решении по транзиту газа через Украину
26.11.19 · Путин обсудил с Миллером и Новаком взаимодействие с Украиной в сфере энергетики
26.11.19 · Fitch прогнозирует рекордный спад глобальных продаж автомобилей
26.11.19 · Сланцевую промышленность США накрыла вторая волна кризиса
26.11.19 · Россия не намерена первой отменять контрсанкции к ЕС

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Киев станет закачивать в ПХГ газ из России в 2020 году, если не будет контракта на транзит

«Нефть России», 27.11.19, Москва, 00:16   Украина будет закачивать транзитный газ из России в свои подземные хранилища (ПХГ), если он будет поступать на территорию страны без соответствующего контракта, начиная с 1 января 2020 года. Об этом в понедельник сообщил ТАСС исполнительный директор компании "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
 
"Газ без документального оформления, который будет заходить на Украину, будет закачиваться в подземные хранилища газа как "газ неопределенного собственника", пока будет документальное оформление этого газа", - написал он в Facebook в ответ на вопрос корреспондента ТАСС о том, что произойдет в случае, если транзит газа с 1 января 2020 года продолжится без договоренностей между Украиной и РФ.
 
Ранее Витренко заявил в эфире украинского телевидения, что транзит газа из РФ, если он продолжится в 2020 году, без договоренностей, то украинская сторона будет считает такой транзит контрабандным.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Сентябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       
 Октябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
 Ноябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 