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Украина и газ
Путин обсудил с Миллером и Новаком взаимодействие с Украиной в сфере энергетики
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26.11.19 · Миллер: Украине для транзита газа необходимо в сжатые сроки сертифицировать оператора ГТС
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«Нефть России», 26.11.19, Москва, 17:14 Президент России Владимир Путин обсудил с министром энергетики РФ Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером российско-украинское взаимодействие в сфере энергетики. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.
"Рассматривались вопросы российско-украинского взаимодействия в сфере энергетики", - говорится в сообщении по итогам встречи.
"Вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины [Владимиром Зеленским], и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики, - сказал Путин, открывая встречу. - Хотел бы вместе с вами поговорить на эту тему".
Также на встрече президента с главами Минэнерго и "Газпрома" обсуждалась готовность энергетического комплекса России к работе в зимний период.
Вопросы взаимодействия России и Украины в газовой сфере российский лидер обсуждал в понедельник в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президенты подробно обсудили газовую проблематику, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.