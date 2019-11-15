«Нефть России», 26.11.19, Москва, 17:14 Президент России Владимир Путин обсудил с министром энергетики РФ Александром Новаком и главой "Газпрома" Алексеем Миллером российско-украинское взаимодействие в сфере энергетики. Об этом сообщает официальный сайт Кремля.



"Рассматривались вопросы российско-украинского взаимодействия в сфере энергетики", - говорится в сообщении по итогам встречи.



"Вчера у меня состоялся телефонный разговор с президентом Украины [Владимиром Зеленским], и в основном он был посвящен нашим взаимоотношениям в сфере энергетики, - сказал Путин, открывая встречу. - Хотел бы вместе с вами поговорить на эту тему".



Также на встрече президента с главами Минэнерго и "Газпрома" обсуждалась готовность энергетического комплекса России к работе в зимний период.



Вопросы взаимодействия России и Украины в газовой сфере российский лидер обсуждал в понедельник в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщили в пресс-службе Кремля, президенты подробно обсудили газовую проблематику, включая вопросы продолжения транзита и возобновления прямых поставок российского газа на Украину.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562216/ Источник: "ТАСС" ← Fitch прогнозирует рекордный спад глобальных продаж автомобилей Бизнес Италии уверен в положительном решении по транзиту газа через Украину → Новости net.finam.ru