«Нефть России», 26.11.19, Москва, 09:57 Сокращение продаж легковых автомобилей в мире по итогам этого года может превысить антирекорд 2008 г.



Рейтинговое агентство Fitch Ratings опубликовало обновленный прогноз по динамике продаж легковых машин в этом году с учетом "намного более слабого спроса" на автомобили. Согласно новым оценкам Fitch в 2019 г. в мире будет продано примерно 77,5 млн легковых автомобилей – на 3,1 млн машин меньше, чем в 2018 г.



В абсолютном выражении снижение на 3,1 млн машин превысит предыдущий рекордный обвал продаж, отмеченный в 2008 г. (-3 млн). В Fitch отмечают, что в процентном выражении сокращение 2008 г. было более существенным (-5%), чем ожидаемое снижение показателя по итогам 2019 г. (-4%).





При реализации данного прогноза продажи легковых машин в мире снизятся второй год подряд, после того как в 2018 г. по итогам года – впервые с 2009 г. – в мире было продано меньше машин по сравнению с предыдущими 12 месяцами.



Существенное снижение продаж легковых автомобилей в этом году наблюдается в Китае, ЕС, США и многих других странах. В Fitch отметили, что наиболее серьезным фактором стал спад показателей в Китае, где за 10 месяцев 2019 г. объем продаж автомобилей сократился на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г.



Главный экономист Fitch Ratings Брайан Колтон заявил о том, что спад на мировом рынке легковых автомобилей с середины 2018 г. является одной из основных причин спада в глобальной промышленности. При этом, по его словам, на текущий момент практически нет каких-либо доводов в пользу восстановления продаж в 2020 г.



Колтон добавил, что данная ситуация на рынке легковых автомобилей продолжит оказывать давление на промышленный сектор мировой экономики и отдельные страны, которые уязвимы перед подобной негативной динамикой, в частности Германию.



Эксперты немецкого Центра автомобильных исследований (CAR) при Университете Дуйсбурга-Эссена ранее выступали с еще более негативными прогнозами, заявляя об ожиданиях спада продаж легковых автомобилей в мире на 4 млн единиц в 2019 г.

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