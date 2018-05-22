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Сланец

Сланцевую промышленность США накрыла вторая волна кризиса

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«Нефть России», 26.11.19, Москва, 09:49     Согласно данным Haynes and Boone в 2019 г. вплоть до III квартала 32 нефтяных и газовых бурильщика объявили о банкротстве.
 
С конца сентября множество других нефтегазовых бурильщиков объявили о банкротстве, в том числе производитель природного газа Approach Resources. Это привело к тому, что общее число заявок на банкротство буровых установок, работающих с нефтью и газом, с начала 2015 г. превысило 200.
 
Компания Chesapeake Energy заимствовала большие суммы, годами накапливала долги, продавала активы, чтобы собрать деньги и продолжить бурение еще хотя бы один день, но ее долг все еще составляет почти $10 млрд, а ее акции закрылись в пятницу на уровне 59 центов за акцию. 5 ноября в заявлении SEC она предупредила о своей собственном крахе, если цены на нефть и газ не взлетят как можно скорее.
 
В начале 2016 г., во время первой фазы нефтяного кризиса, который начался в середине 2014 г., компания уже использовала угрозу банкротства, чтобы заставить своих кредиторов реструктурировать долг. Тогда это был второй по величине производитель природного газа в США.
 
Реструктуризация долга несколько уменьшила ее долговое бремя и отодвинула сроки погашения. Компания заняла новые деньги у новых инвесторов после серии продаж облигаций, в том числе необеспеченных облигаций на сумму $1,25 млрд с купоном 5,5% со сроком погашения в сентябре 2026 г. Эти облигации были выпущены с дисконтом, но к июлю 2018 г., за несколько месяцев до начала второго этапа нефтяного кризиса, облигации торговались по цене 103 цента за доллар. В пятницу последняя сделка была на уровне 45 центов за доллар, доходность облигаций превысила 21%. Акции других компаний, занимающихся разведкой и добычей, рухнули.
 
Акции Whiting Petroleum выросли до $370 в августе 2014 г., когда начался нефтяной кризис. К концу первой фазы нефтяного кризиса в феврале 2016 г. ее акции упали до $14. Затем в сектор начали поступать новые деньги, к августу прошлого года ее акции выросли до $55. Потом началась вторая фаза нефтяного кризиса. После ряда катастрофических отчетов о доходах ее акции в пятницу закрылись на уровне $5,34.
 
В июне 2018 г. Whiting Petroleum продала необеспеченные облигации на сумму $1 млрд с купоном 6,625%. Следующая дата досрочного погашение - октябрь 2025 г. До сентября 2018 г. облигации торговались по цене 103-104 цента за доллар. Затем вторая фаза нефтяного кризиса взяла свое. В пятницу облигации закрылись на уровне 57,8 цента за доллар с доходностью 18,375%. Индекс высокодоходных корпоративных облигаций США S&P отслеживает облигации, которые торгуются с доходностью минимум на 10 п. п. выше, чем доходность трежерис. Облигации Chesapeake, показанные выше, торгуются на уровне 21%, а облигации Whiting на уровне 18,375% соответствуют этому индексу. С ноября 2018 г. индекс упал на 28%.
 
Сейчас ходят слухи о том, как миллиардеры, которые в 2016 г. поверили в шумиху о конце краха, потеряли кучу денег на своих ставках.
 
В 2002 г. братья Фаррис и Дэн Уилкс в Техасе вложили свой опыт в Frac Tech Holdings. Chesapeake в 2006 г. приобрела 25,8%. Они стали миллиардерами в 2011 г., когда продали оставшуюся часть компании группе инвесторов во главе с Temasek Holdings, принадлежащей правительству Сингапура, за $3,5 млрд. Они купили большие участки земли в пяти штатах, став главными владельцами недвижимости в Монтане и Айдахо. Однако не все их благосостояние ушло на недвижимость. В 2016 г. братья начали вкладывать значительные средства в бурение через свою инвестиционную компанию Wilks Brothers LLC, в том числе в нефтегазовых бурильщиков в Пермском бассейне и таких поставщиков, как Carbo Ceramics, для которых братья являются вторыми по величине инвесторами.
 
Еще в 2015 г. акции Carbо Ceramics все еще торговались по цене более $40 за акцию. К октябрю 2016 г. акции упали до $6. В начале 2018 г. акции торговались по $12, но затем продолжилось снижение, поскольку спрос на гранулированный песок для гидроразрыва исчез, бурильщики исчерпали наличные деньги и сократили свою буровую деятельность. А в пятницу акции закрылись на отметке 41 цента. Братья инвестировали $110 млн в вышеупомянутого бурильщика Approach Resources, который в понедельник объявил о банкротстве. Они инвестировали в компанию Alta Mesa Resources, объявившую о банкротстве в сентябре, и в Halcon Resources, которая подала заявление о банкротстве в августе.
 
8 из 10 крупнейших холдингов в портфеле, охватывающем более 50 инвестиций, потерпел крах с июня 2018 г., когда они стоили почти $1 млрд. На прошлой неделе они сообщили о долях в семи компаниях на общую сумму всего $35,7 млн. Совокупная стоимость этих оставшихся активов упала на $171,2 млн, или на 88%.
 
Сланцевый нефтегазовый бизнес превратил США сначала в крупнейшего производителя газа в мире, а затем в крупнейшего производителя сырой нефти в мире. Это огромный бизнес с большим количеством высокооплачиваемых рабочих мест не только в нефтяной сфере, но и в технологических секторах, включая программное и аппаратное обеспечение, производство тяжелого оборудования, транспортировку, материалы, строительство - от трубопроводов и домов на нефтяном месторождении до теперь частично опустошенных офисных башен в Хьюстоне, где, по данным JLL, доля вакантных должностей в III квартале составила 24%. Сланцевый нефтегазовый бизнес, когда он на подъеме, отлично подходит для экономики США. Его деятельность подпитывает значительную часть промышленного производства США. Это хорошо оплачиваемые места, работники этого сегмента тратят свои доходы на новые автомобили, дома и другие вещи, стимулируя экономику.
 
Добыча сланцевой нефти и сланцевого газа ужасна для земли, воды и окружающей среды. Но не более чем другие методы обеспечения электроэнергией и топливом для экономики, включая добычу угля, сжигание угля, гидроэнергетику, ядерную энергетику, даже ветер и солнечная энергия. Когда дело доходит до энергии и топлива, есть только компромиссы и некоторые из которых хуже, чем другие. Сланцевая нефтедобыча — один из них. И это жестокая реальность для инвесторов. В отрасли был отрицательный денежный поток с самого начала.
 
Высокие цены на нефть и газ необходимы отрасли для обеспечения положительного денежного потока. Однако сейчас они на низких уровнях благодаря крупным объемам добычи сланцевых нефти и газа. Компенсационные пакеты были разработаны специально, чтобы щедро вознаградить любое расширение производства.
 
И инвесторы, которые верили непрекращающемуся ажиотажу в отрасли, сейчас сталкиваются с реальностью — их деньги выброшены на ветер.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/562214/

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Сланцевую промышленность США накрыла вторая волна кризиса

«Нефть России», 26.11.19, Москва, 09:49    Согласно данным Haynes and Boone в 2019 г. вплоть до III квартала 32 нефтяных и газовых бурильщика объявили о банкротстве.
 
С конца сентября множество других нефтегазовых бурильщиков объявили о банкротстве, в том числе производитель природного газа Approach Resources. Это привело к тому, что общее число заявок на банкротство буровых установок, работающих с нефтью и газом, с начала 2015 г. превысило 200.
 
Компания Chesapeake Energy заимствовала большие суммы, годами накапливала долги, продавала активы, чтобы собрать деньги и продолжить бурение еще хотя бы один день, но ее долг все еще составляет почти $10 млрд, а ее акции закрылись в пятницу на уровне 59 центов за акцию. 5 ноября в заявлении SEC она предупредила о своей собственном крахе, если цены на нефть и газ не взлетят как можно скорее.
 
В начале 2016 г., во время первой фазы нефтяного кризиса, который начался в середине 2014 г., компания уже использовала угрозу банкротства, чтобы заставить своих кредиторов реструктурировать долг. Тогда это был второй по величине производитель природного газа в США.
 
Реструктуризация долга несколько уменьшила ее долговое бремя и отодвинула сроки погашения. Компания заняла новые деньги у новых инвесторов после серии продаж облигаций, в том числе необеспеченных облигаций на сумму $1,25 млрд с купоном 5,5% со сроком погашения в сентябре 2026 г. Эти облигации были выпущены с дисконтом, но к июлю 2018 г., за несколько месяцев до начала второго этапа нефтяного кризиса, облигации торговались по цене 103 цента за доллар. В пятницу последняя сделка была на уровне 45 центов за доллар, доходность облигаций превысила 21%. Акции других компаний, занимающихся разведкой и добычей, рухнули.
 
Акции Whiting Petroleum выросли до $370 в августе 2014 г., когда начался нефтяной кризис. К концу первой фазы нефтяного кризиса в феврале 2016 г. ее акции упали до $14. Затем в сектор начали поступать новые деньги, к августу прошлого года ее акции выросли до $55. Потом началась вторая фаза нефтяного кризиса. После ряда катастрофических отчетов о доходах ее акции в пятницу закрылись на уровне $5,34.
 
В июне 2018 г. Whiting Petroleum продала необеспеченные облигации на сумму $1 млрд с купоном 6,625%. Следующая дата досрочного погашение - октябрь 2025 г. До сентября 2018 г. облигации торговались по цене 103-104 цента за доллар. Затем вторая фаза нефтяного кризиса взяла свое. В пятницу облигации закрылись на уровне 57,8 цента за доллар с доходностью 18,375%. Индекс высокодоходных корпоративных облигаций США S&P отслеживает облигации, которые торгуются с доходностью минимум на 10 п. п. выше, чем доходность трежерис. Облигации Chesapeake, показанные выше, торгуются на уровне 21%, а облигации Whiting на уровне 18,375% соответствуют этому индексу. С ноября 2018 г. индекс упал на 28%.
 
Сейчас ходят слухи о том, как миллиардеры, которые в 2016 г. поверили в шумиху о конце краха, потеряли кучу денег на своих ставках.
 
В 2002 г. братья Фаррис и Дэн Уилкс в Техасе вложили свой опыт в Frac Tech Holdings. Chesapeake в 2006 г. приобрела 25,8%. Они стали миллиардерами в 2011 г., когда продали оставшуюся часть компании группе инвесторов во главе с Temasek Holdings, принадлежащей правительству Сингапура, за $3,5 млрд. Они купили большие участки земли в пяти штатах, став главными владельцами недвижимости в Монтане и Айдахо. Однако не все их благосостояние ушло на недвижимость. В 2016 г. братья начали вкладывать значительные средства в бурение через свою инвестиционную компанию Wilks Brothers LLC, в том числе в нефтегазовых бурильщиков в Пермском бассейне и таких поставщиков, как Carbo Ceramics, для которых братья являются вторыми по величине инвесторами.
 
Еще в 2015 г. акции Carbо Ceramics все еще торговались по цене более $40 за акцию. К октябрю 2016 г. акции упали до $6. В начале 2018 г. акции торговались по $12, но затем продолжилось снижение, поскольку спрос на гранулированный песок для гидроразрыва исчез, бурильщики исчерпали наличные деньги и сократили свою буровую деятельность. А в пятницу акции закрылись на отметке 41 цента. Братья инвестировали $110 млн в вышеупомянутого бурильщика Approach Resources, который в понедельник объявил о банкротстве. Они инвестировали в компанию Alta Mesa Resources, объявившую о банкротстве в сентябре, и в Halcon Resources, которая подала заявление о банкротстве в августе.
 
8 из 10 крупнейших холдингов в портфеле, охватывающем более 50 инвестиций, потерпел крах с июня 2018 г., когда они стоили почти $1 млрд. На прошлой неделе они сообщили о долях в семи компаниях на общую сумму всего $35,7 млн. Совокупная стоимость этих оставшихся активов упала на $171,2 млн, или на 88%.
 
Сланцевый нефтегазовый бизнес превратил США сначала в крупнейшего производителя газа в мире, а затем в крупнейшего производителя сырой нефти в мире. Это огромный бизнес с большим количеством высокооплачиваемых рабочих мест не только в нефтяной сфере, но и в технологических секторах, включая программное и аппаратное обеспечение, производство тяжелого оборудования, транспортировку, материалы, строительство - от трубопроводов и домов на нефтяном месторождении до теперь частично опустошенных офисных башен в Хьюстоне, где, по данным JLL, доля вакантных должностей в III квартале составила 24%. Сланцевый нефтегазовый бизнес, когда он на подъеме, отлично подходит для экономики США. Его деятельность подпитывает значительную часть промышленного производства США. Это хорошо оплачиваемые места, работники этого сегмента тратят свои доходы на новые автомобили, дома и другие вещи, стимулируя экономику.
 
Добыча сланцевой нефти и сланцевого газа ужасна для земли, воды и окружающей среды. Но не более чем другие методы обеспечения электроэнергией и топливом для экономики, включая добычу угля, сжигание угля, гидроэнергетику, ядерную энергетику, даже ветер и солнечная энергия. Когда дело доходит до энергии и топлива, есть только компромиссы и некоторые из которых хуже, чем другие. Сланцевая нефтедобыча — один из них. И это жестокая реальность для инвесторов. В отрасли был отрицательный денежный поток с самого начала.
 
Высокие цены на нефть и газ необходимы отрасли для обеспечения положительного денежного потока. Однако сейчас они на низких уровнях благодаря крупным объемам добычи сланцевых нефти и газа. Компенсационные пакеты были разработаны специально, чтобы щедро вознаградить любое расширение производства.
 
И инвесторы, которые верили непрекращающемуся ажиотажу в отрасли, сейчас сталкиваются с реальностью — их деньги выброшены на ветер.

 


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