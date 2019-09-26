«Нефть России», 26.11.19, Москва, 00:12 Евросоюз (ЕС) должен сам выступить с предложением о восстановлении отношений с Россией, Россия не намерена первой отменять контрсанкции, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.



"Если обсуждать какие-то первые действия со стороны России, отмену каких-то наших ограничительных мер, ответ известный: мы ничего отменять не будем", - отметил Медведев на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне.



Санкции многих не радуют, но ряд российских компаний выступает за то, чтобы ответные меры России "сохранились навсегда", пояснил Медведев.



Премьер-министр России ответил на слова Ринне о том, что решение вопроса о санкциях зависит от выполнения Минских соглашений и разрешения конфликта на Украине. "Если удастся продвинуться вперед, прежде всего самой Украине, в урегулировании внутреннего конфликта, ну, может быть, наши отношения с ЕС, я бы поставил это в зависимость, станут лучше. А если не удастся продвинуться, значит, эти санкции сохранятся надолго. Наши контрсанкции сохранятся тоже надолго, но и в этих условиях можно жить и развиваться", - подчеркнул Медведев.



При этом отношения России со странами ЕС "сейчас, безусловно", для России "гораздо важнее, чем отношения с Евросоюзом в целом". "Мы хотим нормальных отношений с Европейским союзом. До тех пор, пока Европейский союз сам не захочет их восстановить, мы ничего делать не будем", - заявил Медведев и напомнил, что это ЕС испортил отношения. "Вот пусть теперь сам и просит эти отношения восстановить", - заключил Медведев.

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