«Нефть России», 27.09.19, Москва, 14:10 В пятницу премьер встретился с президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александром Калининым, который рассказал ему о том, что делается для более ощутимого участия малого и среднего бизнеса в достижении национальных целей развития страны.



По словам Калинина, в настоящее время прилагаются дополнительные меры для достижения к 2024 году показателей национального проекта, согласно которому доля малого бизнеса должна составить 32%, а занятость в малом бизнесе достигнуть 25 миллионов человек.



"Мы прекрасно понимаем, что в любом современном обществе, в любой современной экономике вклад малого бизнеса весьма существенный. Скажу больше, даже те цифры, которые Вы сейчас обозначили и которых мы должны достичь, то есть больше 30%, - это всё равно не предел", - сказал Медведев.



"В большинстве стран с современной структурой экономики малый бизнес составляет в районе 50% от числа занятого населения. Наверное, это те цели, которые мы должны ставить перед собой на ближайшие годы, десятилетия и стремиться к ним. Давайте обсудим, что можно ещё сделать", - добавил он.



Калинин рассказал, что за последние четыре года вклад малого бизнеса в валовой продукт с 2015 по 2018 год вырос с 18 до 22,3%.



"Кроме того, по данным Росстата, за прошлый год только оборот малых и средних предприятий вырос на 10%. Кредитный портфель малого бизнеса, по данным Центрального банка, в прошлом году вырос более чем на 11%", - сказал он.



Калинин добавил, что эксперты "Опоры России" активно участвуют в "регуляторной гильотине". "Мы с энтузиазмом восприняли информацию, что с 1 января как минимум 20 тысяч устаревших нормативно-правовых актов Советского Союза прекратят своё существование. Мы не останавливаемся на достигнутом и будем работать в течение года, чтобы все эти нормативные требования к малому и крупному бизнесу были устранены", - сказал он.

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