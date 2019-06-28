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Новости oilru.com


 
Российские компании

Медведев считает, что доля малого бизнеса должна достигнуть 50%

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«Нефть России», 27.09.19, Москва, 14:10    В пятницу премьер встретился с президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александром Калининым, который рассказал ему о том, что делается для более ощутимого участия малого и среднего бизнеса в достижении национальных целей развития страны.
 
По словам Калинина, в настоящее время прилагаются дополнительные меры для достижения к 2024 году показателей национального проекта, согласно которому доля малого бизнеса должна составить 32%, а занятость в малом бизнесе достигнуть 25 миллионов человек.
 
"Мы прекрасно понимаем, что в любом современном обществе, в любой современной экономике вклад малого бизнеса весьма существенный. Скажу больше, даже те цифры, которые Вы сейчас обозначили и которых мы должны достичь, то есть больше 30%, - это всё равно не предел", - сказал Медведев.
 
"В большинстве стран с современной структурой экономики малый бизнес составляет в районе 50% от числа занятого населения. Наверное, это те цели, которые мы должны ставить перед собой на ближайшие годы, десятилетия и стремиться к ним. Давайте обсудим, что можно ещё сделать", - добавил он.
 
Калинин рассказал, что за последние четыре года вклад малого бизнеса в валовой продукт с 2015 по 2018 год вырос с 18 до 22,3%.
 
"Кроме того, по данным Росстата, за прошлый год только оборот малых и средних предприятий вырос на 10%. Кредитный портфель малого бизнеса, по данным Центрального банка, в прошлом году вырос более чем на 11%", - сказал он.
 
Калинин добавил, что эксперты "Опоры России" активно участвуют в "регуляторной гильотине". "Мы с энтузиазмом восприняли информацию, что с 1 января как минимум 20 тысяч устаревших нормативно-правовых актов Советского Союза прекратят своё существование. Мы не останавливаемся на достигнутом и будем работать в течение года, чтобы все эти нормативные требования к малому и крупному бизнесу были устранены", - сказал он.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561835/

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Медведев считает, что доля малого бизнеса должна достигнуть 50%

«Нефть России», 27.09.19, Москва, 14:10   В пятницу премьер встретился с президентом Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" Александром Калининым, который рассказал ему о том, что делается для более ощутимого участия малого и среднего бизнеса в достижении национальных целей развития страны.
 
По словам Калинина, в настоящее время прилагаются дополнительные меры для достижения к 2024 году показателей национального проекта, согласно которому доля малого бизнеса должна составить 32%, а занятость в малом бизнесе достигнуть 25 миллионов человек.
 
"Мы прекрасно понимаем, что в любом современном обществе, в любой современной экономике вклад малого бизнеса весьма существенный. Скажу больше, даже те цифры, которые Вы сейчас обозначили и которых мы должны достичь, то есть больше 30%, - это всё равно не предел", - сказал Медведев.
 
"В большинстве стран с современной структурой экономики малый бизнес составляет в районе 50% от числа занятого населения. Наверное, это те цели, которые мы должны ставить перед собой на ближайшие годы, десятилетия и стремиться к ним. Давайте обсудим, что можно ещё сделать", - добавил он.
 
Калинин рассказал, что за последние четыре года вклад малого бизнеса в валовой продукт с 2015 по 2018 год вырос с 18 до 22,3%.
 
"Кроме того, по данным Росстата, за прошлый год только оборот малых и средних предприятий вырос на 10%. Кредитный портфель малого бизнеса, по данным Центрального банка, в прошлом году вырос более чем на 11%", - сказал он.
 
Калинин добавил, что эксперты "Опоры России" активно участвуют в "регуляторной гильотине". "Мы с энтузиазмом восприняли информацию, что с 1 января как минимум 20 тысяч устаревших нормативно-правовых актов Советского Союза прекратят своё существование. Мы не останавливаемся на достигнутом и будем работать в течение года, чтобы все эти нормативные требования к малому и крупному бизнесу были устранены", - сказал он.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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