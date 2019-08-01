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Reuters: Эрдоган заявил, что Турция продолжит закупать нефть у Ирана
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«Нефть России», 27.09.19, Москва, 11:09 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция продолжит закупать у Ирана нефть и природный газ. Об этом в пятницу сообщило агентство Reuters.
По данным агентства, Эрдоган отметил, что Турция не опасается американских санкций и намерена продолжать торговлю с Ираном.
Иран является лидером среди поставщиков нефти в Турцию. По данным газеты Sabah, в прошлом году Тегеран поставил Анкаре более 25 млн тонн нефти.
Антииранские санкции, включающие запрет на закупку нефти, были восстановлены Вашингтоном в ноябре 2018 года - вскоре после того, как президент США Дональд Трамп принял решение об одностороннем выходе США из сделки с Ираном по атому. США с ноября 2018 года дали восьми странам и территориям - Китаю, Греции, Индии, Италии, Японии, Южной Корее, Тайваню и Турции - полгода на продолжение импорта иранской нефти, но 2 мая 2019 года действие этих исключений завершилось.