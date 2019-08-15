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Газопроводы

Экс-глава МИД Австрии надеется на решение проблем с "Северным потоком — 2"

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«Нефть России», 27.09.19, Москва, 10:41     "Северный поток-2" - это коммерческий проект, он не должен быть чрезмерно политизирован, сказала РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
 
Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда обсудили в понедельник, как наилучшим образом препятствовать реализации проекта "Северный поток — 2".
 
"Проект почти завершен. Никто не строит газопровод, чтобы позлить других. Второй "поток" строится ровно с теми же дебатами, что были в период между 2005 и 2010 годами. Тогда свои возражения высказывали Дания, Польша, страны Балтии, и те проблемы смогли решить. Надеюсь, и имеющиеся сейчас проблемы решить удастся. Я думаю, всем следует быть заинтересованными в том, чтобы предпринимательский проект не был чрезмерно политизирован", - сказала Кнайсль.
 
Она также прокомментировала слова новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что "Северный поток-2" несет в себе угрозу слишком сильной зависимости ЕС от энергоресурсов из России. "Да, я знаю. Но им занимаются компании. Это не проект Еврокомиссии, в него инвестировали предприниматели", - сказала экс-глава австрийского МИД.
 
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
 
Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561832/

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Экс-глава МИД Австрии надеется на решение проблем с "Северным потоком — 2"

«Нефть России», 27.09.19, Москва, 10:41    "Северный поток-2" - это коммерческий проект, он не должен быть чрезмерно политизирован, сказала РИА Новости экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль.
 
Президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда обсудили в понедельник, как наилучшим образом препятствовать реализации проекта "Северный поток — 2".
 
"Проект почти завершен. Никто не строит газопровод, чтобы позлить других. Второй "поток" строится ровно с теми же дебатами, что были в период между 2005 и 2010 годами. Тогда свои возражения высказывали Дания, Польша, страны Балтии, и те проблемы смогли решить. Надеюсь, и имеющиеся сейчас проблемы решить удастся. Я думаю, всем следует быть заинтересованными в том, чтобы предпринимательский проект не был чрезмерно политизирован", - сказала Кнайсль.
 
Она также прокомментировала слова новой главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что "Северный поток-2" несет в себе угрозу слишком сильной зависимости ЕС от энергоресурсов из России. "Да, я знаю. Но им занимаются компании. Это не проект Еврокомиссии, в него инвестировали предприниматели", - сказала экс-глава австрийского МИД.
 
Проект "Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток трубопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его планируется достроить в 2019 году. Маршрут газопровода проложен через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Nord Stream 2 AG осталось получить разрешение на строительство только от Дании.
 
Против проекта активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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