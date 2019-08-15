Здравствуйте, !
Сегодня 27 сентября 2019 года, пятница , 11:25:17 мск
Нефть, Brent: $61.71 -0,7
Валюта:    64.29 +0,1    70.38 -0,21
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1277,3 Мб информации:

  • 539965 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Газопроводы

В Польше считают, что решение суда ЕС по OPAL позволило избежать перебоев в поставках газа

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 27.09.19, Москва, 10:30     Вердикт Европейского суда юстиции, отменившего право "Газпрома" полностью использовать мощности газопровода OPAL, позволил избежать перебоев в поставках газа в Польшу. Об этом заявил в четверг глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк во время проходящего в городе Седльце Всепольского экономического саммита.
 
"Если бы решение по OPAL было принято в 2021 году, это повлекло бы за собой трагический в своих последствиях перерыв в поставках газа, чего наша сеть передачи [газа] и клиенты не могут себе позволить", - сказал он.
 
Как утверждает Возняк, если бы европейский суд не решил ограничить передачу российского газа по OPAL, "согласно заявлению "Газпрома", у нас бы не хватило газа на юго-востоке Польши".
 
По его словам, если бы не удалось "остановить" OPAL, увеличенные объемы газа поступали бы по газопроводу "Северный поток - 1". "Его удалось остановить, поэтому эти недостающие объемы газа, на которые "Газпром" должен сократить передачу по OPAL, будут направляться через Украину, то есть частично через пункт в Дроздовичах он должен попасть в Польшу", - сказал Возняк.
 
В начале сентября Европейский суд по иску Польши аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, согласно которому "Газпром" мог использовать мощности OPAL на 100%, то есть на 36 млрд куб. м в год. Теперь российский холдинг может задействовать лишь 50% мощностей трубопровода. Уже в понедельник он сократил поставки по OPAL и начал увеличивать транзит газа в Европу через Украину.
 
OPAL - трубопровод-отвод, соединяющий "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561831/

ExxonMobil продает активы в Норвегии за $4,5 млрдЭкс-глава МИД Австрии надеется на решение проблем с "Северным потоком — 2"
Просмотров: 70
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Великая миссия «Фейсбука»
Выставки:
Новости
Сентябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 
11:09 · Reuters: Эрдоган заявил, что Турция продолжит закупать нефть у Ирана
10:56 · Кредитов не будет: банки объявили смертный приговор сланцевой индустрии
10:41 · Экс-глава МИД Австрии надеется на решение проблем с "Северным потоком — 2"
10:30 · В Польше считают, что решение суда ЕС по OPAL позволило избежать перебоев в поставках газа
10:19 · ExxonMobil продает активы в Норвегии за $4,5 млрд
10:04 · Атаки на нефтяной сектор Саудовской Аравии сместили энергетический баланс в сторону России
00:28 · Новак обсудил с Шефчовичем итоги консультаций по транзиту газа через Украину в ЕС
00:01 · Чего ждет Уолл-стрит от импичмента Трампа?
26.09.19 · Китай призвал РФ защищать национальные суверенитеты обеих стран
26.09.19 · США расширили санкции против России
26.09.19 · Лукашенко допустил отказ от российской нефти
26.09.19 · Финансирование СМИ из бюджета предложено увеличить на треть
26.09.19 · Инвестиции в СПГ достигли рекордной отметки $50 млрд в 2019 году
26.09.19 · Смешивать нефть, а не понятия
26.09.19 · "Известия": почти 9% бензина в России является контрафактом

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

В Польше считают, что решение суда ЕС по OPAL позволило избежать перебоев в поставках газа

«Нефть России», 27.09.19, Москва, 10:30    Вердикт Европейского суда юстиции, отменившего право "Газпрома" полностью использовать мощности газопровода OPAL, позволил избежать перебоев в поставках газа в Польшу. Об этом заявил в четверг глава польской энергетической компании PGNiG Петр Возняк во время проходящего в городе Седльце Всепольского экономического саммита.
 
"Если бы решение по OPAL было принято в 2021 году, это повлекло бы за собой трагический в своих последствиях перерыв в поставках газа, чего наша сеть передачи [газа] и клиенты не могут себе позволить", - сказал он.
 
Как утверждает Возняк, если бы европейский суд не решил ограничить передачу российского газа по OPAL, "согласно заявлению "Газпрома", у нас бы не хватило газа на юго-востоке Польши".
 
По его словам, если бы не удалось "остановить" OPAL, увеличенные объемы газа поступали бы по газопроводу "Северный поток - 1". "Его удалось остановить, поэтому эти недостающие объемы газа, на которые "Газпром" должен сократить передачу по OPAL, будут направляться через Украину, то есть частично через пункт в Дроздовичах он должен попасть в Польшу", - сказал Возняк.
 
В начале сентября Европейский суд по иску Польши аннулировал решение Еврокомиссии от 2016 года, согласно которому "Газпром" мог использовать мощности OPAL на 100%, то есть на 36 млрд куб. м в год. Теперь российский холдинг может задействовать лишь 50% мощностей трубопровода. Уже в понедельник он сократил поставки по OPAL и начал увеличивать транзит газа в Европу через Украину.
 
OPAL - трубопровод-отвод, соединяющий "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Июль 2019
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 Август 2019
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 Сентябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       