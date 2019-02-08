|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Иностранные компании
ExxonMobil продает активы в Норвегии за $4,5 млрд
|
Реплика: Великая миссия «Фейсбука»
Анонсы
Выставки:
Новости
26.09.19 · США расширили санкции против России
26.09.19 · Лукашенко допустил отказ от российской нефти
26.09.19 · Смешивать нефть, а не понятия
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 27.09.19, Москва, 10:19 Американская нефтегазовая компания ExxonMobil достигла соглашения о продаже активов в сфере геологоразведки и нефтедобычи в Норвегии местной Var Energy за $4,5 млрд, говорится в пресс-релизе Exxon.
В число активов входят доли Exxon в более чем 20 действующих месторождениях, причем оператором большинства из них является норвежская Equinor. Совокупная добыча на этих месторождениях составляет порядка 150 тыс. баррелей нефтяного эквивалента в сутки.
Сделка, закрытие которой ожидается уже в четвертом квартале 2019 года, осуществляется в рамках плана Exxon по продаже непрофильных активов на сумму $15 млрд к 2021 году.
Акции Exxon дешевеют на 0,3% в ходе торгов в четверг. С начала года капитализация компании выросла на 4,3%, до $301,89 млрд.