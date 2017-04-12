«Нефть России», 27.09.19, Москва, 10:04 Атаки на ключевые нефтяные объекты в Саудовской Аравии в минувшие выходные, из-за которых поставки нефти королевства сократились вдвое, привели к резкому скачку цен на нефть, самого важного экспорта России, открыли новые экспортные возможности для ее вооруженных сил и дали Кремлю шанс расширить влияние в Персидском заливе.



Эти атаки по-прежнему оставляют России достаточно возможностей, для того чтобы она в дальнейшем смогла занять то место, которое сейчас покидают США, — основного посредника в конфликтах на Ближнем Востоке и гаранта его стабильности.



Ответственность за эти атаки лежит на Иране, считает Саудовская Аравия. Однако она не стала напрямую обвинять Исламскую Республику в этом.



Ранее президент Дональд Трамп сказал, что он поручил министерству финансов ужесточить санкции против Ирана. Однако он решил не отдавать приказ о военном ответе, заявив, что США ждут одобрения Саудовской Аравии, чтобы нанести ответный удар.



После высказываний, прозвучавших в среду, нефтяной рынок убедился, что готовиться стоит скорее к дипломатическому, а не военному разрешению дела.



Но Путин не станет ждать, когда США поведут за собой в этом танце. В понедельник он уже обсудил атаки с президентом Ирана Хасаном Рухани. В среду призвал Эр-Рияд не вмешивать в действия против Ирана Вашингтон. В телефонном разговоре Путин призвал кронпринца Мухаммеда бен Салмана провести "тщательное и объективное исследование" атак согласно заявлению Кремля.



В том же заявлении было и напоминание о том, как важно было сотрудничество России с ОПЕК, чтобы поддержать цены на нефть в течение последних 18 месяцев. Сотрудничество, в результате которого более 1 млн (в основном саудовских) баррелей нефти поступало на мировые рынки, стало основой для процветающих двусторонних отношений. Оно сгладило, но не остановило, ожесточенное соперничество в Сирии, где Россия поддержала президента Асада против преимущественно суннитских повстанцев-мусульман. Сократились обвинения России в том, что Саудовская Аравия подпитывает терроризм в беспокойном регионе Северного Кавказа. Королевство сейчас является источником значительных иностранных инвестиций в Россию, заполняя часть вакуума после американских и европейских инвесторов, и одним из крупнейших покупателей российской пшеницы.



Экономические отношения между ними настолько хорошо развиты, что если надо будет, Москва выберет Эр-Рияд вместо своего давнего союзника Тегерана, говорит Крис Уифер из Macro Advisory в Москве.



По словам Уифера, за последние годы не было сообщений о крупном экспорте российской военной техники в Тегеран, при этом Путин предложил продать Эр-Рияду систему ПВО С-400 после атак в выходные дни. Продажа С-400 в начале этого года Турции, члену НАТО, вызвала дипломатический кризис, заставив США исключить ее из программы истребителей F-35, так как согласно заявлению Пентагона "F-35 не может сосуществовать с российской платформой разведданных, которая позволит получить информацию о ее расширенных возможностях".



Сам факт того, что Кремль может пожертвовать давним союзником, чью ядерную программу он защищал в ООН в течение 20 лет, показывает, как далеко зашла внешняя политика Путина за пределами рефлексивной поддержки противников США.



"Поддержка врагов Вашингтона просто потому, что они противостоят глобальному гегемону, не укрепляет вашу позицию. Это лишь создаст дополнительные проблемы", - заявил Дмитрий Тренин, директор Московского Центра Карнеги.



В прошлом году Николай Кожанов, аналитик Chatham House в Лондоне, утверждал, что этот новый подход уже принес свои плоды.



"Мало какие страны могут одновременно поддерживать позитивные отношения с Ираном, Турцией, Сирией, Саудовской Аравией, Египтом и Израилем, что делает Россию идеальным кандидатом на роль посредника в регионе", - написал Кожанов.



Но роль России в качестве посредника "была бы немыслима" 10 лет назад, сказал Уифер. Это стало возможным, добавил он, благодаря постепенному выходу США из региона и, в частности, благодаря их стремлению к энергетической независимости - а теперь, под руководством Трампа, "энергетического доминирования" - через бум сланцевой нефтедобычи.



Сейчас США добывают на 20% больше нефти, чем Саудовская Аравия. Их чистый импорт нефти упал с пика с 13,4 млн баррелей в день в 2006 г. до чуть более полумиллиона баррелей в день. "Так приятно, что наша страна обрела энергетическую независимость", - сказал Трамп в среду в "Твиттере", преуменьшив, однако, тот факт, что США по-прежнему остаются крупным импортером нефти.



"До бума сланцевой нефтедобычи было ясно, что США будут защищать основных производителей нефти. Но их поддержка системы обороны Саудовской Аравии и Персидского залива в целом уменьшается. США изменили свою позицию в Персидском заливе, и это открыло двери России", - отмечает Уифер. Атаки на нефтяной сектор Саудовской Аравии сместили энергетический баланс Персидского залива в сторону России



Атаки на ключевые нефтяные объекты в Саудовской Аравии в минувшие выходные, из-за которых поставки нефти королевства сократились вдвое, привели к резкому скачку цен на нефть, самого важного экспорта России, открыли новые экспортные возможности для ее вооруженных сил и дали Кремлю шанс расширить влияние в Персидском заливе.



Эти атаки по-прежнему оставляют России достаточно возможностей, для того чтобы она в дальнейшем смогла занять то место, которое сейчас покидают США — основного посредника в конфликтах на Ближнем Востоке и гаранта его стабильности.



Ответственность за эти атаки лежит на Иране, считает Саудовская Аравия. Однако она не стала напрямую обвинять Исламскую Республику в этом.



Ранее президент Дональд Трамп сказал, что он поручил министерству финансов ужесточить санкции против Ирана. Однако он решил не отдавать приказ о военном ответе, заявив, что США ждут одобрения Саудовской Аравии, чтобы нанести ответный удар.



После высказываний, прозвучавших в среду, нефтяной рынок убедился, что готовиться стоит скорее к дипломатическому, а не военному разрешению дела.



Но Путин не станет ждать, когда США поведут за собой в этом танце. В понедельник он уже обсудил атаки с президентом Ирана Хасаном Рухани. В среду призвал Эр-Рияд не вмешивать в действия против Ирана Вашингтон. В телефонном разговоре Путин призвал кронпринца Мухаммеда бен Салмана провести "тщательное и объективное исследование" атак согласно заявлению Кремля.



В том же заявлении было и напоминание о том, как важно было сотрудничество России с ОПЕК, чтобы поддержать цены на нефть в течение последних 18 месяцев. Сотрудничество, в результате которого более 1 млн (в основном саудовских) баррелей нефти поступало на мировые рынки, стало основой для процветающих двусторонних отношений. Оно сгладило, но не остановило, ожесточенное соперничество в Сирии, где Россия поддержала президента Асада против преимущественно суннитских повстанцев-мусульман. Сократились обвинения России в том, что Саудовская Аравия подпитывает терроризм в беспокойном регионе Северного Кавказа. Королевство сейчас является источником значительных иностранных инвестиций в Россию, заполняя часть вакуума после американских и европейских инвесторов, и один из крупнейших покупателей российской пшеницы.



Экономические отношения между ними настолько хорошо развиты, что если надо будет, Москва выберет Эр-Рияд вместо своего давнего союзника Тегерана, говорит Крис Уифер из Macro Advisory в Москве.



По словам Уифера, за последние годы не было сообщений о крупном экспорте российской военной техники в Тегеран, при этом Путин предложил продать Эр-Рияду систему ПВО С-400 после атак в выходные дни. Продажа С-400 в начале этого года Турции, члену НАТО, вызвала дипломатический кризис, заставив США исключить ее из программы истребителей F-35, так как согласно заявлению Пентагона "F-35 не может сосуществовать с российской платформой разведданных, которая позволит получить информацию о ее расширенных возможностях2.



Сам факт того, что Кремль может пожертвовать давним союзником, чью ядерную программу он защищал в ООН в течение 20 лет, показывает, как далеко зашла внешняя политика Путина за пределами рефлексивной поддержки противников США.



"Поддержка врагов Вашингтона просто потому, что они противостоят глобальному гегемону, не укрепляет вашу позицию. Это лишь создаст дополнительные проблемы", - заявил Дмитрий Тренин, директор Московского Центра Карнеги.



В прошлом году Николай Кожанов, аналитик Chatham House в Лондоне, утверждал, что этот новый подход уже принес свои плоды.



"Мало какие страны могут одновременно поддерживать позитивные отношения с Ираном, Турцией, Сирией, Саудовской Аравией, Египтом и Израилем, что делает Россию идеальным кандидатом на роль посредника в регионе", - написал Кожанов.



Но роль России в качестве посредника "была бы немыслима" 10 лет назад, сказал Уифер. Это стало возможным, добавил он, благодаря постепенному выходу США из региона и, в частности, благодаря их стремлению к энергетической независимости - а теперь, под руководством Трампа, "энергетического доминирования" - через бум сланцевой нефтедобычи.



Сейчас США добывают на 20% больше нефти, чем Саудовская Аравия. Их чистый импорт нефти упал с пика 13,4 млн баррелей в день в 2006 г. до чуть более полумиллиона баррелей в день. "Так приятно, что наша страна обрела энергетическую независимость", - сказал Трамп в среду в "Твиттере", преуменьшив, однако, тот факт, что США по-прежнему остаются крупным импортером нефти.



"До бума сланцевой нефтедобычи было ясно, что США будут защищать основных производителей нефти. Но их поддержка системы обороны Саудовской Аравии и Персидского залива в целом уменьшается. США изменили свою позицию в Персидском заливе, и это открыло двери России", - отмечает Уифер.

Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561829/ Источник: Вести ← Новак обсудил с Шефчовичем итоги консультаций по транзиту газа через Украину в ЕС ExxonMobil продает активы в Норвегии за $4,5 млрд → Новости net.finam.ru