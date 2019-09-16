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Украина и газ
Новак обсудил с Шефчовичем итоги консультаций по транзиту газа через Украину в ЕС
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«Нефть России», 27.09.19, Москва, 00:28 Министр энергетики РФ Александр Новак в телефонном разговоре с вице-президентом Еврокомиссии по энергосоюзу Марошем Шефчовичем обсудил итоги трехсторонних консультаций по газу России, Украины и ЕС. Об этом сообщает Минэнерго России.
"В ходе беседы Новак и Шефчович обсудили различные аспекты двустороннего энергетического сотрудничества, в том числе итоги прошедшей трехсторонней встречи в формате Россия-ЕС-Украина в Брюсселе по вопросу транзита газа из России в страны ЕС, общие вопросы сотрудничества по поставкам газа, а также взаимоотношения в рамках проекта БРЭЛЛ", - говорится в сообщении министерства.
Очередные трехсторонние консультации по газу между Россией, Украиной и Евросоюзом прошли 19 сентября в Брюсселе. Основной темой стал вопрос продления контракта на транзит газа из РФ в Европу по украинской территории после 2019 года, так как действующее десятилетнее соглашение истекает уже в конце года.
Несмотря на то, что встреча продолжалась всего 40 минут, Новак отметил, что впервые за многие годы консультации прошли очень конструктивно.