«Нефть России», 27.09.19, Москва, 00:01 Решение спикера палаты представителей Нэнси Пелоси запустить формальную процедуру импичмента Дональда Трампа напоминает аналитикам процесс против Билла Клинтона в 1990-х гг., в результате которого свергнуть популярного тогда президента не удалось.



На рынок тогда больше влияли другие события, и, возможно, так происходит и сейчас, пишет Bloomberg.



Аналитики также ожидают, что конгресс мало что сможет одобрить до выборов 2020 г., поскольку процедура может вытеснить на второй план потенциальные решения по ценам на лекарства, инфраструктуре и соглашению с Канадой.



Сделка с Китаем все еще находится в подвешенном состоянии, при этом рейтинг уже начавшего отставать Джо Байдена, кажется, снизился, а перспективы Элизабет Уоррен, похоже, улучшаются.



Ниже приводятся комментарии некоторых аналитиков:



Брайан Гарднер, KBW: По оценке KBW, "независимо от того, проголосует ли палата представителей за импичмент Трампа или нет, сенат не снимет его с должности", пишет Гарднер.



Он отметил, что пример импичмента президента Билла Клинтона в 1998-1999 гг. показал, что импичмент "мало повлиял на рынок", а события, связанные с дефолтом в РФ и азиатским финансовым кризисом, спровоцировали более резкие движения рынка.



Гарднер также отмечает, что шансы переизбрания Трампа становятся немного выше, поскольку президент "обладает уникальной способностью" манипулировать такими ситуациями себе на пользу.



Действия палаты представителей по импичменту могут оказать противоположный эффект и объединить республиканцев.



Эд Миллс, Raymond James Существует "реальная угроза того, что демократы перегнут палку, повысив шансы Трампы на переизбрание", отметил Миллс.



В то же время, сказал он, рост неопределенности может подорвать доверие потребителей и бизнеса, а любое усиление рисков рецессии может поставить крест на переизбрании Трампа.



Крис Крюгер, Cowen



Во вторник Крюгер прогнозировал, что палата представителей объявит импичмент Трампу, но сенат поддержит президента. Он назвал такой сценарий "Билл Клинтон 2.0", добавив, что "все это может закончиться к концу 2019 г.".



Адам Коул, RBC



"Мы хотели бы отметить, что это лишь небольшой шаг на пути к импичменту, для которого в конечном итоге понадобится большинство в 2/3 голосов в контролируемом республиканцами сенате, и что пока не ясно, проголосует ли палата за то, чтобы запустить процедуру", - написал Коул.



Шансы ухода Трампа до конца первого срока на Betfair подскочили до 22% с 14%, что "все еще намного ниже уровней, которые преобладали в начале его президентства", отметил он.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561827/ Источник: Вести ← Китай призвал РФ защищать национальные суверенитеты обеих стран Новак обсудил с Шефчовичем итоги консультаций по транзиту газа через Украину в ЕС → Новости net.finam.ru