Здравствуйте, !
Сегодня 27 сентября 2019 года, пятница , 00:45:46 мск
Нефть, Brent: $62.41 -0,11
Валюта:    64.19 +0,48    70.59 +0,57
События
Сервисы
О нас
Общество друзей милосердия
Опечатка?Выделите текст мышью и нажмите Ctrl+Enter
 
Контакты Телефон редакции:
+7(495)640-9617

E-mail: welcome@oilru.com
 
Сегодня сервер OilRu.com - это более 1277,28 Мб информации:

  • 539953 новостей
  • 5112 статей в 168 выпусках журнала НЕФТЬ РОССИИ
  • 1143 статей в 53 выпусках журнала OIL of RUSSIA
  • 1346 статей в 45 выпусках журнала СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Ресурсы
 
Rambler's Top100
Я принимаю Яндекс.Деньги

Новости oilru.com


 
Прогнозы

Чего ждет Уолл-стрит от импичмента Трампа?

Размер шрифта: 1 2 3 4    

«Нефть России», 27.09.19, Москва, 00:01     Решение спикера палаты представителей Нэнси Пелоси запустить формальную процедуру импичмента Дональда Трампа напоминает аналитикам процесс против Билла Клинтона в 1990-х гг., в результате которого свергнуть популярного тогда президента не удалось.
 
На рынок тогда больше влияли другие события, и, возможно, так происходит и сейчас, пишет Bloomberg.
 
Аналитики также ожидают, что конгресс мало что сможет одобрить до выборов 2020 г., поскольку процедура может вытеснить на второй план потенциальные решения по ценам на лекарства, инфраструктуре и соглашению с Канадой.
 
Сделка с Китаем все еще находится в подвешенном состоянии, при этом рейтинг уже начавшего отставать Джо Байдена, кажется, снизился, а перспективы Элизабет Уоррен, похоже, улучшаются.
 
Ниже приводятся комментарии некоторых аналитиков:
 
Брайан Гарднер, KBW: По оценке KBW, "независимо от того, проголосует ли палата представителей за импичмент Трампа или нет, сенат не снимет его с должности", пишет Гарднер.
 
Он отметил, что пример импичмента президента Билла Клинтона в 1998-1999 гг. показал, что импичмент "мало повлиял на рынок", а события, связанные с дефолтом в РФ и азиатским финансовым кризисом, спровоцировали более резкие движения рынка.
 
Гарднер также отмечает, что шансы переизбрания Трампа становятся немного выше, поскольку президент "обладает уникальной способностью" манипулировать такими ситуациями себе на пользу.
 
Действия палаты представителей по импичменту могут оказать противоположный эффект и объединить республиканцев.
 
Эд Миллс, Raymond James Существует "реальная угроза того, что демократы перегнут палку, повысив шансы Трампы на переизбрание", отметил Миллс.
 
В то же время, сказал он, рост неопределенности может подорвать доверие потребителей и бизнеса, а любое усиление рисков рецессии может поставить крест на переизбрании Трампа.
 
Крис Крюгер, Cowen
 
Во вторник Крюгер прогнозировал, что палата представителей объявит импичмент Трампу, но сенат поддержит президента. Он назвал такой сценарий "Билл Клинтон 2.0", добавив, что "все это может закончиться к концу 2019 г.".
 
Адам Коул, RBC
 
"Мы хотели бы отметить, что это лишь небольшой шаг на пути к импичменту, для которого в конечном итоге понадобится большинство в 2/3 голосов в контролируемом республиканцами сенате, и что пока не ясно, проголосует ли палата за то, чтобы запустить процедуру", - написал Коул.
 
Шансы ухода Трампа до конца первого срока на Betfair подскочили до 22% с 14%, что "все еще намного ниже уровней, которые преобладали в начале его президентства", отметил он.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561827/

Китай призвал РФ защищать национальные суверенитеты обеих странНовак обсудил с Шефчовичем итоги консультаций по транзиту газа через Украину в ЕС
Просмотров: 33
    подписаться на новости
    распечатать
    добавить в «Избранное»
Код для вставки в блог или на сайт 0

Ссылки по теме


 
Анонсы
Реплика: Великая миссия «Фейсбука»
Выставки:
Новости
Сентябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

 
00:28 · Новак обсудил с Шефчовичем итоги консультаций по транзиту газа через Украину в ЕС
00:01 · Чего ждет Уолл-стрит от импичмента Трампа?
26.09.19 · Китай призвал РФ защищать национальные суверенитеты обеих стран
26.09.19 · США расширили санкции против России
26.09.19 · Лукашенко допустил отказ от российской нефти
26.09.19 · Финансирование СМИ из бюджета предложено увеличить на треть
26.09.19 · Инвестиции в СПГ достигли рекордной отметки $50 млрд в 2019 году
26.09.19 · Смешивать нефть, а не понятия
26.09.19 · "Известия": почти 9% бензина в России является контрафактом
26.09.19 · Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года
26.09.19 · Новая глава МВФ заявила, что мировая экономика должна быть готова к спаду
26.09.19 · Генсек ОПЕК заявил, что Саудовская Аравия почти восстановила добычу нефти
26.09.19 · Предвестники кризиса: глобальный долг вырос до рекорда
26.09.19 · В США спрогнозировали, что РФ вновь обгонит Штаты по добыче нефти к 2050 году
25.09.19 · Отрыв от реальности: глава "Нафтогаза" обвинил "Газпром" в контрабанде

 Все новости за сегодня
 Архив новостей

 Поиск:
  
 

 
Рейтинг@Mail.ru   


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.

Чего ждет Уолл-стрит от импичмента Трампа?

«Нефть России», 27.09.19, Москва, 00:01    Решение спикера палаты представителей Нэнси Пелоси запустить формальную процедуру импичмента Дональда Трампа напоминает аналитикам процесс против Билла Клинтона в 1990-х гг., в результате которого свергнуть популярного тогда президента не удалось.
 
На рынок тогда больше влияли другие события, и, возможно, так происходит и сейчас, пишет Bloomberg.
 
Аналитики также ожидают, что конгресс мало что сможет одобрить до выборов 2020 г., поскольку процедура может вытеснить на второй план потенциальные решения по ценам на лекарства, инфраструктуре и соглашению с Канадой.
 
Сделка с Китаем все еще находится в подвешенном состоянии, при этом рейтинг уже начавшего отставать Джо Байдена, кажется, снизился, а перспективы Элизабет Уоррен, похоже, улучшаются.
 
Ниже приводятся комментарии некоторых аналитиков:
 
Брайан Гарднер, KBW: По оценке KBW, "независимо от того, проголосует ли палата представителей за импичмент Трампа или нет, сенат не снимет его с должности", пишет Гарднер.
 
Он отметил, что пример импичмента президента Билла Клинтона в 1998-1999 гг. показал, что импичмент "мало повлиял на рынок", а события, связанные с дефолтом в РФ и азиатским финансовым кризисом, спровоцировали более резкие движения рынка.
 
Гарднер также отмечает, что шансы переизбрания Трампа становятся немного выше, поскольку президент "обладает уникальной способностью" манипулировать такими ситуациями себе на пользу.
 
Действия палаты представителей по импичменту могут оказать противоположный эффект и объединить республиканцев.
 
Эд Миллс, Raymond James Существует "реальная угроза того, что демократы перегнут палку, повысив шансы Трампы на переизбрание", отметил Миллс.
 
В то же время, сказал он, рост неопределенности может подорвать доверие потребителей и бизнеса, а любое усиление рисков рецессии может поставить крест на переизбрании Трампа.
 
Крис Крюгер, Cowen
 
Во вторник Крюгер прогнозировал, что палата представителей объявит импичмент Трампу, но сенат поддержит президента. Он назвал такой сценарий "Билл Клинтон 2.0", добавив, что "все это может закончиться к концу 2019 г.".
 
Адам Коул, RBC
 
"Мы хотели бы отметить, что это лишь небольшой шаг на пути к импичменту, для которого в конечном итоге понадобится большинство в 2/3 голосов в контролируемом республиканцами сенате, и что пока не ясно, проголосует ли палата за то, чтобы запустить процедуру", - написал Коул.
 
Шансы ухода Трампа до конца первого срока на Betfair подскочили до 22% с 14%, что "все еще намного ниже уровней, которые преобладали в начале его президентства", отметил он.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
←вернуться к работе с сайтом     распечатать →
Июль 2019
пн вт ср чт пт сб вс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
 Август 2019
пн вт ср чт пт сб вс
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
 Сентябрь 2019
пн вт ср чт пт сб вс
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
       