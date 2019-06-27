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Политика

Китай призвал РФ защищать национальные суверенитеты обеих стран

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«Нефть России», 26.09.19, Москва, 18:39    Китаю и России необходимо совместно противостоять протекционизму и защищать национальные суверенитеты стран, заявил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган в КНР) Ли Чжаньшу.
 
"Необходимо совместными усилиями противостоять протекционизму и вмешательству извне, совместно защищать национальные суверенитеты. Мы должны в сложных современных условиях наращивать усилия по преодолению вмешательства извне и попыток сдерживать развитие Китая и России , - отметил Ли Чжаньшу на закрытии пятого заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральными собранием РФ и ВСНП.
 
По его словам, некоторые страны мира используют неправительственные, некоммерческие организации, чтобы навредить двухсторонним отношениям Китая и России.
 
Представитель КНР добавил, что необходимо также укреплять стратегическое взаимодействие в международных и региональных делах.
 
Китайская Народная Республика (КНР) и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 г. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР. 1 октября 2019 г. отмечается 70-летие образования КНР.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561826/

США расширили санкции против России
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Китай призвал РФ защищать национальные суверенитеты обеих стран

«Нефть России», 26.09.19, Москва, 18:39   Китаю и России необходимо совместно противостоять протекционизму и защищать национальные суверенитеты стран, заявил председатель Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший законодательный орган в КНР) Ли Чжаньшу.
 
"Необходимо совместными усилиями противостоять протекционизму и вмешательству извне, совместно защищать национальные суверенитеты. Мы должны в сложных современных условиях наращивать усилия по преодолению вмешательства извне и попыток сдерживать развитие Китая и России , - отметил Ли Чжаньшу на закрытии пятого заседания межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральными собранием РФ и ВСНП.
 
По его словам, некоторые страны мира используют неправительственные, некоммерческие организации, чтобы навредить двухсторонним отношениям Китая и России.
 
Представитель КНР добавил, что необходимо также укреплять стратегическое взаимодействие в международных и региональных делах.
 
Китайская Народная Республика (КНР) и Советский Союз установили дипломатические отношения 2 октября 1949 г. СССР стал первым иностранным государством, которое объявило о признании КНР. 1 октября 2019 г. отмечается 70-летие образования КНР.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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