|
Яндекс.Деньги – доступный и безопасный способ платить за товары и услуги через интернет. Пополнение счета и оплата заказов происходят в реальном времени на сайте платежной системы.
|
Новости oilru.com
Санкции
США расширили санкции против России
|
Реплика: Великая миссия «Фейсбука»
Анонсы
Выставки:
Новости
17:25 · Смешивать нефть, а не понятия
|
© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-51544
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 2 ноября 2012 г.
Все вопросы по функционированию сайта вы можете задать вебмастеру
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал
Точка зрения авторов, статьи которых публикуются на портале oilru.com, может не совпадать с мнением редакции.
Время генерации страницы: 0 сек.
«Нефть России», 26.09.19, Москва, 18:29 Вашингтон ввел санкции против российской компании, трех граждан и пяти судов, говорится в пресс-релизе Минфина США.
Согласно заявлению ведомства, поводом стало их участие в схеме, созданной "для обеспечения доставки авиационного топлива российским военным, действующим в Сирии".
В частности, в список включена российская компания ООО "Маритайм ассистанс" (Maritime Assistance LLC), связанная, по мнению Минфина, с ранее находившейся под санкциями компанией "Совфрахт".
"В дополнение санкции сегодня наложены на собственность российской компании "Транспетрочарт" (Transpetrochart Co Ltd), обеспечивавшей "Совфрахт" материальной поддержкой", — говорится в заявлении.
Под ограничения попали суда OT-2077, "Пассат", "Сиг", "Судак" и "Язь", принадлежащие "Транспетрочарту".
Москва новые санкции США считает абсолютно неприемлемыми.
Как заявил журналистам замминистра иностранных дел России Сергей Вершинин, эти действия продолжают старую американскую политику, "которая основана на односторонних санкциях".