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Нефть

Лукашенко допустил отказ от российской нефти

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«Нефть России», 26.09.19, Москва, 17:48    Белоруссия ищет альтернативного России поставщика нефти, в том числе, поскольку ей стали невыгодными эти закупки после российского налогового маневра, а договориться с Москвой не получается, заявил президент Александр Лукашенко. Россия может потерять рынок, принимающий 20-25 миллионов тонн нефти в год, предупредил он. Его цитирует "БелТА".
 
"Это не рычаги давления. Это поиск альтернативы", - сказал президент.
 
По словам Лукашенко, два белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - оказались в невыгодном положении по сравнению с российскими.
 
"Налоговый маневр подкинули нам, - добавил он. - То есть у себя ввели на нефть налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Таможенной пошлины вроде нет в торговле, но они ввели налог, и нефть подорожала".
 
Он считает, что Москва подводит Белоруссию к мировой цене на нефть, в таком случае Минск будет вынужден закупать ее в других странах, тем более, что российская нефть марки Urals не самого высоко качества на мировом рынке.
 
По словам главы государства, "я на переговорах сказал открыто: мы имеем три варианта, просчитываем поставки нефти на свои заводы". "Более того, мы эти заводы в этом году в основном модернизируем. Они уже будут прибыльными, когда мы купим дорогую нефть в Средиземном или Черном море, или на Балтике. Мы купим, переработаем и не будем в убытке", - заявил Лукашенко.
 
Белоруссия может закупать нефть у Ирана, США, Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратов, отметил президент.
 
"Вам это надо? Вы потеряете рынок. Минимум 20-25 млн т. Уверен, не надо. Так давайте договариваться! Не получается", - констатировал он.
 
По словам Лукашенко, в Минске прорабатывали возможность получать нефть по нефтепроводу "Одесса - Броды", железнодорожным транспортом из Одессы, а самым выгодным оказался маршрут из Гданьска.
 
"Перемычку сделаем, на два завода будем сразу поставлять. Из четырех ниток нефтепровода "Дружба" мы заберем сначала две. И реверсом будем качать. Не из России нефть пойдет, а оттуда (через Польшу. - ИФ) к нам, - сказал он. - Третье направление - через порты Литвы и Латвии. И везде мы подтягиваем интересы транзитных государств".
 
За первые девять месяцев 2019 года Белоруссия потеряла около $240 млн из-за российского налогового маневра, заявил зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. В октябре компания планирует подписать соглашение с Казахстаном о поставках нефти, добавил он. Объемы поставок еще не определены.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561824/

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18:39 · Китай призвал РФ защищать национальные суверенитеты обеих стран
18:29 · США расширили санкции против России
17:48 · Лукашенко допустил отказ от российской нефти
17:35 · Финансирование СМИ из бюджета предложено увеличить на треть
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Лукашенко допустил отказ от российской нефти

«Нефть России», 26.09.19, Москва, 17:48   Белоруссия ищет альтернативного России поставщика нефти, в том числе, поскольку ей стали невыгодными эти закупки после российского налогового маневра, а договориться с Москвой не получается, заявил президент Александр Лукашенко. Россия может потерять рынок, принимающий 20-25 миллионов тонн нефти в год, предупредил он. Его цитирует "БелТА".
 
"Это не рычаги давления. Это поиск альтернативы", - сказал президент.
 
По словам Лукашенко, два белорусских нефтеперерабатывающих завода - Мозырский НПЗ и ОАО "Нафтан" - оказались в невыгодном положении по сравнению с российскими.
 
"Налоговый маневр подкинули нам, - добавил он. - То есть у себя ввели на нефть налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ). Таможенной пошлины вроде нет в торговле, но они ввели налог, и нефть подорожала".
 
Он считает, что Москва подводит Белоруссию к мировой цене на нефть, в таком случае Минск будет вынужден закупать ее в других странах, тем более, что российская нефть марки Urals не самого высоко качества на мировом рынке.
 
По словам главы государства, "я на переговорах сказал открыто: мы имеем три варианта, просчитываем поставки нефти на свои заводы". "Более того, мы эти заводы в этом году в основном модернизируем. Они уже будут прибыльными, когда мы купим дорогую нефть в Средиземном или Черном море, или на Балтике. Мы купим, переработаем и не будем в убытке", - заявил Лукашенко.
 
Белоруссия может закупать нефть у Ирана, США, Саудовской Аравии или Объединенных Арабских Эмиратов, отметил президент.
 
"Вам это надо? Вы потеряете рынок. Минимум 20-25 млн т. Уверен, не надо. Так давайте договариваться! Не получается", - констатировал он.
 
По словам Лукашенко, в Минске прорабатывали возможность получать нефть по нефтепроводу "Одесса - Броды", железнодорожным транспортом из Одессы, а самым выгодным оказался маршрут из Гданьска.
 
"Перемычку сделаем, на два завода будем сразу поставлять. Из четырех ниток нефтепровода "Дружба" мы заберем сначала две. И реверсом будем качать. Не из России нефть пойдет, а оттуда (через Польшу. - ИФ) к нам, - сказал он. - Третье направление - через порты Литвы и Латвии. И везде мы подтягиваем интересы транзитных государств".
 
За первые девять месяцев 2019 года Белоруссия потеряла около $240 млн из-за российского налогового маневра, заявил зампредседателя концерна "Белнефтехим" Владимир Сизов. В октябре компания планирует подписать соглашение с Казахстаном о поставках нефти, добавил он. Объемы поставок еще не определены.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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