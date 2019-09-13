«Нефть России», 26.09.19, Москва, 17:35 Минфин предлагает увеличить государственное финансирование СМИ в следующем году почти на треть по сравнению с действующей версией бюджета - до 92 млрд руб. Это следует из проекта бюджета, опубликованного Минфином для общественного обсуждения.



В расходной части проекта бюджета на 2020-2022 годы на средства массовой информации предлагается потратить 91,9 млрд руб в 2020 году (из них 76 млрд руб на радио и телевидение), и примерно по 71 млрд руб в последующие два года. Это существенный рост по сравнению с действующим бюджетом, в котором на СМИ в 2020-2021 году выделено около 69,5 млрд руб на каждый год (из них на радио и телевидение - 54,5 млрд руб).



Господдержка СМИ финансируется в основном по программе "Информационное общество", расходы на которую в проекте на 2020 год увеличилось на 2,6% по сравнению с действующим законом о бюджете.



В частности, она предусматривает субсидии АНО "Общественное телевидение России" в размере 3 млрд руб на 2020 год (на уровне бюджета этого года), и около 2,8 млрд руб на 2021-2022 годы. На следующий год проектом бюджета также предусмотрена субсидия для ОТР в 1,5 млрд руб на "размещение контента обязательных общедоступных региональных телеканалов субъектов РФ в эфире версий поясного вещания".



Субсидия акционерному обществу "Первый канал" на производство и приобретение программ по проекту бюджета составит 6,5 млрд руб, но только в 2020 году. Ранее субсидий на эти цели у Первого не было, канал получал из бюджета только 262,5 млн руб на трансляцию главного военно-морского парада по госпрограмме "Обеспечение обороноспособности страны". Эта строка в проекте бюджета осталась прежней.



Аналогичная субсидия ФГУП "ВГТРК" на финансирование деятельности и производство программ по проекту бюджета составит 24 млрд руб в 2020 году и по 21,4 млрд руб в 2021-2022 годах. Это заметный рост по сравнению с действующим бюджетом, по которому ВГТРК в этом и следующем году должно получить чуть больше 21 млрд руб.



Для АНО "ТВ-Новости" (владелец телеканала RT) на создание СМИ, их производство и распространение на российском и международном рынках в проекте бюджета предусмотрено 23 млрд руб в 2020 году и по 18,5 млрд руб в 2021-2022 годах. По сравнению с действующей версией бюджета на 2020 год финансирование "ТВ-Новости" вырастет на 2,5 млрд. В следующем году для организации предложено выделить 1,4 млрд руб. "на поддержание, обновление и расширение материально-технической базы телевизионно-технического комплекса в Москве" и дополнительные 3 млрд руб "на создание, развитие, поддержание и распространение телевизионного канала на немецком языке". Этих субсидий в текущей версии бюджета на будущий год не было.



Для телеканала "Звезда" проектом бюджета предусмотрена ежегодная субсидия 2,07 млрд руб на все три года по госпрограмме "Обеспечение обороноспособности страны".



Для ФГУП "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)" на финансирование освещения государственной политики и общественной жизни в РФ в проекте бюджета на все три года предусмотрено по 2,9 млрд руб - столько же значится и в действующей версии бюджета.



А вот субсидии ФГУП "МИА "Россия сегодня" предложено увеличить: в действующем бюджете на следующий год значатся 6,7 млрд руб, а в проекте бюджета - 7,5 млрд руб со снижением до 6,8 млрд руб в последующие два года.



Текст проекта закона "О федеральном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" опубликован Минфином на портале regulation.gov.ru для независимой антикоррупционной экспертизы и общественного обсуждения, которое продлится до 1 октября.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561823/ Источник: Interfax ← Инвестиции в СПГ достигли рекордной отметки $50 млрд в 2019 году Лукашенко допустил отказ от российской нефти → Новости net.finam.ru