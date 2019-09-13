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Инвестиции, финансы

Инвестиции в СПГ достигли рекордной отметки $50 млрд в 2019 году

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«Нефть России», 26.09.19, Москва, 17:32     Рекордные инвестиции в размере $50 млрд делают 2019 г. знаменательным для сжиженного природного газа, заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Об этом сообщает Reuters.
 
Промышленный сектор является крупнейшим драйвером СПГ в Азии. Китай, как ожидается, опередит Японию в качестве крупнейшего в мире импортера топлива через пять лет, сказал Бироль.
 
В 2019 г. сумма окончательных инвестиционных решений впервые в истории достигла $50 млрд, заявил глава МЭА на ежегодной конференции производителей и потребителей СПГ в Токио.
 
"Самый большой рост исходит из Китая, - добавил Бироль. - В следующие пять лет около трети мирового спроса на СПГ будет приходиться только на Китай".
 
Хотя рост импорта СПГ со стороны Японии и Кореи, как ожидается, останется важным фактором, замедление роста там означает, что самый большой вклад будет вносить Китай, отметил глава МЭА. Другие страны Азии, такие как Бангладеш, Индия, Пакистан, Таиланд, также импортируют больше СПГ.
 
Европейский импорт СПГ также увеличится по мере снижения внутренней добычи газа и диверсификации поставок странами, сказал Бироль. По его словам, США обеспечат две трети мирового роста экспорта СПГ.
 
Как сообщали "Вести.Экономика", министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара заявил, что Япония и ее частные компании инвестируют $10 млрд в СПГ-проекты по всему миру. Крупнейший в мире покупатель СПГ стремится уменьшить свою зависимость от импорта энергоносителей из стран Ближнего Востока, поскольку растущая напряженность в регионе угрожает стабильности мировых поставок нефти.
Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561822/

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Инвестиции в СПГ достигли рекордной отметки $50 млрд в 2019 году

«Нефть России», 26.09.19, Москва, 17:32    Рекордные инвестиции в размере $50 млрд делают 2019 г. знаменательным для сжиженного природного газа, заявил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль. Об этом сообщает Reuters.
 
Промышленный сектор является крупнейшим драйвером СПГ в Азии. Китай, как ожидается, опередит Японию в качестве крупнейшего в мире импортера топлива через пять лет, сказал Бироль.
 
В 2019 г. сумма окончательных инвестиционных решений впервые в истории достигла $50 млрд, заявил глава МЭА на ежегодной конференции производителей и потребителей СПГ в Токио.
 
"Самый большой рост исходит из Китая, - добавил Бироль. - В следующие пять лет около трети мирового спроса на СПГ будет приходиться только на Китай".
 
Хотя рост импорта СПГ со стороны Японии и Кореи, как ожидается, останется важным фактором, замедление роста там означает, что самый большой вклад будет вносить Китай, отметил глава МЭА. Другие страны Азии, такие как Бангладеш, Индия, Пакистан, Таиланд, также импортируют больше СПГ.
 
Европейский импорт СПГ также увеличится по мере снижения внутренней добычи газа и диверсификации поставок странами, сказал Бироль. По его словам, США обеспечат две трети мирового роста экспорта СПГ.
 
Как сообщали "Вести.Экономика", министр экономики, торговли и промышленности Японии Иссю Сугавара заявил, что Япония и ее частные компании инвестируют $10 млрд в СПГ-проекты по всему миру. Крупнейший в мире покупатель СПГ стремится уменьшить свою зависимость от импорта энергоносителей из стран Ближнего Востока, поскольку растущая напряженность в регионе угрожает стабильности мировых поставок нефти.

 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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