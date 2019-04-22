«Нефть России», 26.09.19, Москва, 17:25 Загрязнение хлорорганическими соединениями нефти в трубопроводе «Дружба» стало серьезным вызовом для российской нефтяной отрасли. Казалось бы, вот повод для того, чтобы основательно разобраться в накопившихся проблемах, внести необходимые изменения и тем самым укрепить отечественный экспортный потенциал. Но не тут-то было. Отдельные компании решили использовать инцидент для того, чтобы поднять шумиху и под это дело решить свои внутренние проблемы. В этом плане весьма показателен последний демарш «Роснефти».



В письме министру энергетики Александру Новаку глава «Роснефти» Игорь Сечин потребовал запретить «Транснефти» подмешивать загрязненную хлорорганикой нефть в чистое сырье, идущее на российские НПЗ и экспорт. По мнению топ-менеджера, хлор смертельно опасен для новых установок, введенных в эксплуатацию в ходе модернизации НПЗ компании, и может привести к их выходу из строя или аварийной остановке. Сечин также заявляет, что именно хлор стал причиной падения интереса к российской нефти на европейском рынке. Поэтому надо ограничить его содержание в сырье на уровне не более 1 ppm (сейчас по техрегламентам допустимая концентрация составляет 6 ppm – ред.).



Как же этого добиться? Рецепт от «Роснефти» прост. Надо-де запретить «Транснефти» смешивать в трубе различные сорта нефти. Идея звучит красиво, но, при внимательном рассмотрении, оказывается абсурдной.



Начнем с того, что первым пострадавшим от ее реализации станет… сама «Роснефть». Так, в течение первых восьми месяцев 2019 года она сдавала в систему трубопроводов нефть со средневзвешенным содержанием хлорорганических соединений 1,7 ppm. А по отдельным регионам добычи (Оренбургская область, Удмуртия, Башкирия и Центральная Сибирь) этот показатель достигает 4 ppm. Именно ее «грязная» нефть поступает на НПЗ компании. У «Роснефти» более половины добываемого сырья имеет содержание ХОС более 1 ppm.



Что будет, если ее не смешивать с более «чистым» сырьем и готова ли «Роснефть» закрыть свои «грязные» промыслы в отдельных регионах?



Получается, что именно смешивание нефти в трубе, помогает «Роснефти» достигать приемлемых характеристик своего сырья. Да и не только ей одной. Компаундирование (смешивание) – широко распространенная мировая практика, применяемая в стране и мире уже многие десятилетия. Причем практика весьма эффективная, о чем заявляют многие специалисты. Так, Илья Надточей, эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) отмечает: «В письмах главы «Роснефти» фразы «смешение нефти», «нормализация нефти» или «компаундирование» звучит как нечто технологически недопустимое. Вообще же, нормализация нефти – это строго контролируемый технологический процесс, при котором производится дозированная подкачка сырья с повышенной концентрацией хлорорганики в количестве не более 2% от результирующего потока. При этом изменение содержания хлора в нефти составляет не более 0,5-1,0 ppm и практически не ощутимо в технологии переработки нефти. Насколько мне известно, до настоящего времени ни одна нефтяная компания не обращалась (в том числе и неофициально) с проблемой повышения хлорорганики в нефти, поставляемой на их НПЗ».



– На сегодняшний день – это единственная технология, которая позволяет обеспечивать безопасность процесса при нормализации нефти, в связи с произошедшим инцидентом, что подтверждают все ведущие научные организации – продолжает Надточей.



С ним согласен независимый эксперт ТЭК Михаил Хартман: «Метод по нормализации нефти уже длительное время (более 20 лет) применяют на уфимской НПС Нурлино при формировании грузопотоков нефти в западном направлении транспортировки. Так, на НПС Нурлино производят смешение башкирской высокосернистой нефти с повышенным содержанием хлорорганики (4 ppm) с потоком западносибирской нефти. При этом никаких аномальных изменений в технологических процессах переработки нефти на НПЗ России уже длительное время не отмечалось».



И именно «смешивание» или нормализация нефти реально помогает решать ту проблему, которая возникла на нефтепроводе «Дружба». Так, весной этого года в систему транспортировки и хранения нефти Польши попало около 1 млн тонн сырья, загрязненного хлорорганикой. Эту нефть смешивают с другими сортами, достигая безопасной концентрации хлора. В результате объемы загрязненного сырья в середине сентября сократились более чем вдвое, до 450 тыс. тонн.



Любые попытки запретить признанную мировую практику и полностью отказаться от компаундирования выглядят, мягко говоря, несостоятельно. Сторонники такого подхода, призывая не смешивать нефть, явно смешивают понятия. Видимо, тем самым они стремятся решить какие-то свои проблемы, не имеющие отношения к обеспечению эффективных поставок российской нефти на внутренний и европейский рынки.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561821/ Кирилл Арзамасов ← "Известия": почти 9% бензина в России является контрафактом Инвестиции в СПГ достигли рекордной отметки $50 млрд в 2019 году → Новости net.finam.ru