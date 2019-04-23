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Нефтепродукты

"Известия": почти 9% бензина в России является контрафактом

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«Нефть России», 26.09.19, Москва, 11:49     Доля фальсифицированного бензина на российских АЗС, согласно проведенным Росстандартом проверкам, достигает почти 9%, пишут "Известия".
 
В абсолютных цифрах продажи суррогатного бензина и дизеля составляют 6 млн тонн в год, тогда как весь объем рынка по этим видам топлива оценивается в 65 млн тонн. По данным Росстандарта, 81 российская АЗС из 920 проверенных к 24 сентября (или 8,8%) продают бензин или дизель, не соответствующий утвержденным показателям качества.
 
При этом независимые АЗС нарушают в 2,5 раза чаще, чем сетевые.
 
Основной показатель, по которому АЗС нарушают стандарты качества, - это превышение доли серы в топливе. При этом доля фальсификата на российских заправках снижается - в 2015 году она составляла 20%.Подробнее читайте на http://www.oilru.com/news/561820/

Опубликован проект бюджета России на ближайшие три года
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"Известия": почти 9% бензина в России является контрафактом

«Нефть России», 26.09.19, Москва, 11:49    Доля фальсифицированного бензина на российских АЗС, согласно проведенным Росстандартом проверкам, достигает почти 9%, пишут "Известия".
 
В абсолютных цифрах продажи суррогатного бензина и дизеля составляют 6 млн тонн в год, тогда как весь объем рынка по этим видам топлива оценивается в 65 млн тонн. По данным Росстандарта, 81 российская АЗС из 920 проверенных к 24 сентября (или 8,8%) продают бензин или дизель, не соответствующий утвержденным показателям качества.
 
При этом независимые АЗС нарушают в 2,5 раза чаще, чем сетевые.
 
Основной показатель, по которому АЗС нарушают стандарты качества, - это превышение доли серы в топливе. При этом доля фальсификата на российских заправках снижается - в 2015 году она составляла 20%.
 


© 1998 — 2019, «Нефтяное обозрение (oilru.com)».
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № 77-6928
Зарегистрирован Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовой коммуникаций 23 апреля 2003 г.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-33815
Перерегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций 24 октября 2008 г.
При цитировании или ином использовании любых материалов ссылка на портал «Нефть России» (http://www.oilru.com/) обязательна.
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